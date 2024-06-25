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台北大巨蛋街邊餐廳正式營運 體育園區2026年全區啟用

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，14家餐廳同步營運。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋今天宣布園區正式開幕啟用，14家餐廳同步營運。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋體育園區「潮美食公園GOURMET PARK」為名的14家主題餐廳今天正式對外營運，將串連松山文創園區，帶動商圈發展。遠雄表示，商場將於年底陸續開幕，影城預計明年5月也會正式啟用，目前也都按進度進行，最快2026年全區皆可啟用。

遠雄表示，今年夏天將以「藝起來Dome一夏」，串聯松山文創園區，形成台北文化體育園區，園區內多項公共藝術裝置作品，體育館內VIP包廂也將於近期公開亮相，遠雄今年夏天更將特別舉辦多場導覽、藝術工作坊和主題市集等活動。

體育局長王泓翔說，大巨蛋對台北意義重大，從去年亞錦賽、讀賣巨人交流賽、中職開幕戰等，持續帶動棒球發展，周邊還有國父紀念館、東區商圈、信義商圈，希望運動園區啟用，帶動文化廊帶發展，成為商圈產業鏈，未來棒球博物館成立後，更是園區重要元素之一。

而針對整體商圈進度，遠雄副總經理楊舜欽表示，使照目前分區陸續取得，接續室內裝潢商場部分，從今年底到明年底會分區陸續開放，影城則預計於明年5月會開幕，待飯店2026年2月營運啟用後，全園區就算正式啟用。

至於棒球博物館部分，遠雄總經理李柏熹表示，因文物典藏、研究比較費工，需要花比較久的時間，因此巨蛋體育館部分先啟動，時程上會和飯店差不時間啟動。此外李也提到，今年啟動一夏活動裡面，也包括導覽、相關公共運輸活動，未來也會變成常態性活動。

博物館 飯店 體育

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