台北大巨蛋商店街9月完成裝修 開幕可從B2直通捷運站

極端氣候，暴雨頻繁，台北大巨蛋日前因蛋體降「瀑布雨」，讓許多看球民眾淋成落湯雞，市長蔣萬安下令遠雄增開Gate 6門。遠雄回應，目前動線安排順暢，不會過於擁擠，也可避免觀賽民眾淋雨；至於何時能開放地下二樓直接進入大巨蛋？遠雄說，商店街還在裝修，預計9月開幕，屆時能直接進入球場。

台北市連日午後暴雨，上周民眾前往台大大巨蛋看球賽時，因為Gate 6門沒有開啟，民眾只能從捷運國父紀念館站5號出口到地面層後，再從其他入口進去大巨蛋，不少民眾淋成落湯雞，引發民怨，蔣萬安立即下令開啟Gate 6門，讓民眾直接在地下一樓進出大巨蛋。

遠雄副總經理楊舜欽今回應，目前Gate 6門的動線由主辦單位安排，民眾陸陸續續進場，人潮不會太擁擠，若位置在內野，也可以快速找到座位。

不過有民眾質疑，地下二樓仍無法直通大巨蛋內部，比賽時人潮仍會壅塞。楊舜欽說，捷運B2層往大巨蛋方向，其實是有商店街，目前還在裝修，大約今年9月左右完成，屆時開幕後就能直接從該處進入球場。

而捷運國父紀念館站5號出口電梯長期暫停使用問題，楊舜欽指出，該電梯是代北捷施工，還要與台北捷運做點交，近日會移交給北捷，驗收完成後才能啟用。國館地下連通道屬於新工處權責，原則上有賽事才會開放。

至於大巨蛋漏水修補進度，楊舜欽說，修理工程持續進行，主要有2個結構性洩水閥出問題與水庫問題，6月底開始慢慢完成修繕，有漏水疑慮的區域不會對外售票，把影響座位數縮小。