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台智光不認市府解子約 蔣萬安重話：4月8日已正式發文終止

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天重申，市府在4月8號就已經正式發文來終止警用專用合約的子約，這部分市府立場非常堅定，照法律、照合約就是如此。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天重申，市府在4月8號就已經正式發文來終止警用專用合約的子約，這部分市府立場非常堅定，照法律、照合約就是如此。記者林麗玉／攝影

北市議會台智光調查小組昨天邀台智光說明，不過台智光不承認與警局解除子約，等3個月仲裁期後，市府跟台智光恐怕會進入訴訟。市長蔣萬安今天也被問及台智光不認為4月8號已經解除子約，且還發文2次要來追討費用，現在雙方各說各話？蔣萬安重申，市府在4月8號就已經正式發文來終止警用專用合約的子約，這部分市府立場非常堅定，照法律、照合約就是如此。

媒體追問，台智光稱沒有行賄，但當初北市政風在查的時候，是否覺得有點怪怪的？蔣說，市府立場一直非常一致，事實到哪裡就處理到哪裡，所以廉檢都已經進入調查、偵查，同時也申請向法院強制處分羈押，法院也已經裁定，同時又再延押，所以市府要留給廉檢以及政風充分的辦案空間。

蔣說，他希望相關的事實能夠釐清，盡快讓真相水落石出。

北市 台智光 蔣萬安

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