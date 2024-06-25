天母路口改造網笑「畢卡索標線」 網紅影片蔣萬安也說讚

為洗刷行人地獄惡名，北市長蔣萬安推動友善交通政策，北市交通局交工處近期就在忠誠路二段、士東路口的天母棒球場前大路口進行標線大改造，引發網友熱議，還有交通網紅粉專貓頭鷹交通書製作影片說明，也因標線運用許多槽化線避免車輛違規，還有非車流通過的三角空間畫設標線型人行道，被網友笑稱為「畢卡索標線」。

蔣萬安今天出席台北健走趣啟動記者會受訪表示，他在今年就宣布是交通安全年，且為了要洗刷行人地獄，包括交通局相關單位開過非常多次的會議，也成立府級專案小組。另外從去年開始到今年，不管到新加坡、首爾、東京和上海，市府參考交通規畫上面做得好的地方，帶回台北改進。

蔣說，很感謝交通局、交工處、新工處的同仁非常的用心，在天母棒球場外，各位可以看到相關路型改善計畫的成果。透過人行道退縮、槽化線、增設綠色標線，還有包括減少行人步行的時間、提高行人的安全等方式，整體規畫，事前有做過非常完整的分析，非常的專業。

蔣說，也非常感謝大家在社群媒體、論壇上面都有討論，討論度很高，也看到有網紅幫忙拍攝的影片，昨天有完整的看完，「非常的專業」，最後這名網紅也提到，如果有一些亮點沒有提到希望跟他講。市府都會很高興有更多的交換意見，也希望所有的朋友也能持續給市府鼓勵，市府都會持續地來落實交通友善計畫，一起努力改善北市的交通。

媒體追問，有網友說這路口是台北市最優路口？接下來有沒有可能擴及到其他的大路口？