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天母路口改造網笑「畢卡索標線」 網紅影片蔣萬安也說讚
為洗刷行人地獄惡名，北市長蔣萬安推動友善交通政策，北市交通局交工處近期就在忠誠路二段、士東路口的天母棒球場前大路口進行標線大改造，引發網友熱議，還有交通網紅粉專貓頭鷹交通書製作影片說明，也因標線運用許多槽化線避免車輛違規，還有非車流通過的三角空間畫設標線型人行道，被網友笑稱為「畢卡索標線」。
蔣萬安今天出席台北健走趣啟動記者會受訪表示，他在今年就宣布是交通安全年，且為了要洗刷行人地獄，包括交通局相關單位開過非常多次的會議，也成立府級專案小組。另外從去年開始到今年，不管到新加坡、首爾、東京和上海，市府參考交通規畫上面做得好的地方，帶回台北改進。
蔣說，很感謝交通局、交工處、新工處的同仁非常的用心，在天母棒球場外，各位可以看到相關路型改善計畫的成果。透過人行道退縮、槽化線、增設綠色標線，還有包括減少行人步行的時間、提高行人的安全等方式，整體規畫，事前有做過非常完整的分析，非常的專業。
蔣說，也非常感謝大家在社群媒體、論壇上面都有討論，討論度很高，也看到有網紅幫忙拍攝的影片，昨天有完整的看完，「非常的專業」，最後這名網紅也提到，如果有一些亮點沒有提到希望跟他講。市府都會很高興有更多的交換意見，也希望所有的朋友也能持續給市府鼓勵，市府都會持續地來落實交通友善計畫，一起努力改善北市的交通。
媒體追問，有網友說這路口是台北市最優路口？接下來有沒有可能擴及到其他的大路口？
蔣說，台北市的大學里，就在台大附近，也有一個示範區，那邊的整個交通動線、標線的規劃也是跟過往不同，所以大家都可以陸陸續續看到台北市有越來越多相關比較複雜的路口，即刻專業改善路型。
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