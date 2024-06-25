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板橋新興橋下易淹水 新北：設3抽水井排水奏效

中央社／ 新北25日電

連接台65快速道路匝道的板橋新興橋下道路，因地勢低窪，常遇大雨就淹水，經採離散式分布抽水井策略並於日前完工，近日午後大雷雨成壓力測試。水利局表示，未出現淹水狀況。

新北市水利局長宋德仁表示，台65匝道開通後，板橋新興橋下板城路已成為交通要道，但因地勢低窪常有積淹水災情，甚至封路影響交通。

他表示，考量這個區域低窪自然排水不易，經多次開會討論，決定採離散式分布抽水井策略，在3個易造成積淹水瓶頸處設置抽水井，加強機械排水能力。

宋德仁表示，邀集專家及相關單位規劃分階段排水改善工程，分別在清潔隊車輛工作場內、新興橋下第10河川分署聯絡道路涵洞及排水箱涵連接湳仔溝出口瓶頸處，設置3座抽水井共5台抽水機。

宋德仁表示，抽水井工程於6月16日全部完工，順利通過近期連日午後大雨的考驗，未再出現積淹水災情，成功解決新興橋下因豪大雨封閉影響交通的問題，盼為周邊居民帶來更美好的生活環境。

德仁 淹水

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