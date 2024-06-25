大陳單元7都更魔鬼藏細節 民代氣炸批新北市府「很糟糕！」

新北市永和區大陳8.7公頃都更持續進行，昨7單元約4千坪基地召開公聽會，但議員許昭興發現公設比33%高於2及3單元、1522戶僅37戶作為社宅、租金補貼10餘年不調整但賣地價從百萬變170萬元，批評所謂的回饋公設、社宅，其實都是建商容獎的回饋，市府分回239戶卻不拿出來供作公益使用，批評市府作法很糟糕。都更處表示公設比為目前新大樓普遍比例、租金補貼將再研議、市府分回部分財政局將再作規劃。

新北永和大陳單元7於昨舉辦都更公聽會，大陳社區全區約8.7公頃，分為7個單元公辦都更，單元7面積約達4000多坪，範圍內現有建物老舊、公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，更新後預計興建3棟地上36層、地下6層的集合式大樓，都更處表示配合都更二箭政策及更新容積獎勵申請，回饋37戶社會住宅及約300多坪市民活動中心，並留設300坪活動中心供周邊居民使用，提升整體居住生活機能。

不過事實上居民及民代對於公聽會有諸多意見，居民擔心關於拆遷補償、租金補貼等疑慮。議員許昭興更表示，租金補貼部分10餘年前進行單元2都更時是兩萬元、市府賣地價格約百萬一坪，10餘年後物價水準已今非昔比，賣地價格水漲船高到約170萬、租金補貼卻仍維持兩萬元，批評市府既然土地價值按市場波動，租金補貼也應按市場價格調整。

許昭興說，另外單元2、3公設比約30%，單元7卻變成33%，居民也不滿都是大陳都更，為何單元7的公設比要高於其他單元。許更氣憤表示，市府說好聽回饋37戶社宅、300多坪市民活動中心，但事實上完工後約1522戶新北市府還有分回約239戶沒有講，這些也應該拿出來當社宅或公設。300多坪市民活動中心扣掉公設樓梯、電梯，變成僅3件教室。批評所謂的公設、社宅回饋都是建商獲得容積獎勵需配回的空間，新北市府賣地分回的239戶根本就沒拿出來給永和居民使用。