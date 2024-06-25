超暖三寶爸！蔣萬安曝全家福悠遊卡太太秒搶走 二寶反應超圈粉

悠遊卡近期推出客製化悠遊卡，引爆年輕人排隊搶印製跟自己最愛偶像的專屬悠遊卡，台北市長蔣萬安也跟上熱潮，昨特地抽空到青年局大廳機台印製自己專屬悠遊卡，果然蔣萬安最暖三寶爸封號名不虛傳，蔣萬安的專屬悠遊卡是跟太太、三寶一家五口全家福。儘管蔣今天IG上說，把自己心愛的人放在悠遊卡上，並會好好用這一張，不過蔣萬安今天受訪自爆，「拿回家後，太太馬上搶走！」

蔣萬安今天一早就在IG放上自己昨天去客製化悠遊卡的影片，蔣還透露，太座曾帶二寶製作個人悠遊卡，結果二寶反應超萌，眼睛不斷盯著自己的悠遊卡，表現出「超級喜歡」的可愛表情。網友馬上被二寶圈粉，紛紛在底下留言「這小帥哥！超級可愛！」「Olie超級可愛！」

蔣今上午出席台北健走趣受訪被問及果然是最暖三寶爸代表，蔣萬安卻透露自己製作完專屬悠遊卡的下場，就是太太馬上搶走。蔣說，昨天他確實到青年局，因青年局大廳有一個機台，上周也才知道，太太已經帶二寶到中山站去客製一張二寶照片的悠遊卡，不過昨天他客製一張全家福悠遊卡後，帶回家給太太看，「太太馬上搶走」。

媒體問，市長這樣就沒有把心愛的人帶在身上？蔣萬安則愛妻表現，馬上拿出手機說，「我可以在手機秀出這一張」，「我帶在手機裡、隨身攜帶，因為這張全家福悠遊卡大家都好喜歡，大家都在裡面」。