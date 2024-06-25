快訊

瓊斯盃／賀家兄弟改打中華藍 攜手陳盈駿、林庭謙參戰

批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

離奇！桃園73歲翁停車場不明原因「撞破牆」 送醫不治

超暖三寶爸！蔣萬安曝全家福悠遊卡太太秒搶走 二寶反應超圈粉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安聯訪時，馬上秀出手機說「我可以在手機秀這一張」，「我帶在手機裡、隨身攜帶，因為這張全家福悠遊卡大家都好喜歡，大家都在裡面」。記者林麗玉／攝影
蔣萬安聯訪時，馬上秀出手機說「我可以在手機秀這一張」，「我帶在手機裡、隨身攜帶，因為這張全家福悠遊卡大家都好喜歡，大家都在裡面」。記者林麗玉／攝影

悠遊卡近期推出客製化悠遊卡，引爆年輕人排隊搶印製跟自己最愛偶像的專屬悠遊卡，台北市長蔣萬安也跟上熱潮，昨特地抽空到青年局大廳機台印製自己專屬悠遊卡，果然蔣萬安最暖三寶爸封號名不虛傳，蔣萬安的專屬悠遊卡是跟太太、三寶一家五口全家福。儘管蔣今天IG上說，把自己心愛的人放在悠遊卡上，並會好好用這一張，不過蔣萬安今天受訪自爆，「拿回家後，太太馬上搶走！」

蔣萬安今天一早就在IG放上自己昨天去客製化悠遊卡的影片，蔣還透露，太座曾帶二寶製作個人悠遊卡，結果二寶反應超萌，眼睛不斷盯著自己的悠遊卡，表現出「超級喜歡」的可愛表情。網友馬上被二寶圈粉，紛紛在底下留言「這小帥哥！超級可愛！」「Olie超級可愛！」

蔣今上午出席台北健走趣受訪被問及果然是最暖三寶爸代表，蔣萬安卻透露自己製作完專屬悠遊卡的下場，就是太太馬上搶走。蔣說，昨天他確實到青年局，因青年局大廳有一個機台，上周也才知道，太太已經帶二寶到中山站去客製一張二寶照片的悠遊卡，不過昨天他客製一張全家福悠遊卡後，帶回家給太太看，「太太馬上搶走」。

媒體問，市長這樣就沒有把心愛的人帶在身上？蔣萬安則愛妻表現，馬上拿出手機說，「我可以在手機秀出這一張」，「我帶在手機裡、隨身攜帶，因為這張全家福悠遊卡大家都好喜歡，大家都在裡面」。

蔣說，他應該要拿客製化悠遊卡出來，但很抱歉，昨天晚上拿回家，太太馬上搶走，會再去做一張。現在年輕人大家喜愛客製化悠遊卡機台，是因為可以放上跟自己喜愛的偶像歌手、或心愛的人的照片，非常特別，深受大家喜愛，非常夯。也歡迎大家到包括捷運中山站、青年局一樓大廳等，陸陸續續都會設置，因為確實很得大家的喜愛。

蔣萬安還透露，太座曾帶二寶製作個人悠遊卡，結果二寶反應超萌，眼睛不斷盯著自己的悠遊卡，表現出「超級喜歡」的可愛表情。圖／引用自蔣萬安IG
蔣萬安還透露，太座曾帶二寶製作個人悠遊卡，結果二寶反應超萌，眼睛不斷盯著自己的悠遊卡，表現出「超級喜歡」的可愛表情。圖／引用自蔣萬安IG
蔣萬安今上午出席台北健走趣受訪被問及果然是最暖三寶爸代表，蔣萬安卻透露自己製作完專屬悠遊卡的下場，就是太太馬上搶走。圖／引用自蔣萬安IG
蔣萬安今上午出席台北健走趣受訪被問及果然是最暖三寶爸代表，蔣萬安卻透露自己製作完專屬悠遊卡的下場，就是太太馬上搶走。圖／引用自蔣萬安IG
悠遊卡近期推出客製化悠遊卡，引爆年輕人排隊搶印製跟自己最愛偶像的專屬悠遊卡，台北市長蔣萬安也跟上熱潮，昨特地抽空到青年局大廳機台印製自己專屬悠遊卡。圖／引用自蔣萬安IG
悠遊卡近期推出客製化悠遊卡，引爆年輕人排隊搶印製跟自己最愛偶像的專屬悠遊卡，台北市長蔣萬安也跟上熱潮，昨特地抽空到青年局大廳機台印製自己專屬悠遊卡。圖／引用自蔣萬安IG

悠遊卡 蔣萬安

延伸閱讀

賴清德戰到底？蔣萬安重話：別製造對立 轉移缺電等議題

好潮…蔣萬安專屬「合照」悠遊卡送殷瑋 青發中心將設2層樓溜滑梯

避擋龍骨降高..劍潭TOD蔣萬安動工 北捷董向黃仁勳招手

一殯正式拆了 蔣萬安：先曬地做停車場、續彙整地方意見

相關新聞

超暖三寶爸！蔣萬安曝全家福悠遊卡太太秒搶走 二寶反應超圈粉

悠遊卡近期推出客製化悠遊卡，引爆年輕人排隊搶印製跟自己最愛偶像的專屬悠遊卡，台北市長蔣萬安也跟上熱潮，昨特地抽空到青年局...

台北大巨蛋開唱有望？ 議會教委會通過提案

台北大巨蛋能否辦演唱會等非體育賽事引發關注，市議員張斯綱要求北市府函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，議會...

大陳單元7都更魔鬼藏細節 民代氣炸批新北市府「很糟糕！」

新北市永和區大陳8.7公頃都更持續進行，昨7單元約4千坪基地召開公聽會，但議員許昭興發現公設比33%高於2及3單元、15...

好潮…蔣萬安專屬「合照」悠遊卡送殷瑋 青年局大樓將設2層樓溜滑梯

台北市青年局成立至今將滿月，為讓青發暨家庭教育中心吸引更多青年人造訪，引進「個性化悠遊卡機」，市長蔣萬安昨也特前往體驗，...

台北大巨蛋下雨就漏水 議員痛批

近期大台北地區常有午後雷雨，每逢大雨，台北大巨蛋室內就出現漏水，前天球賽又出現漏水點。議員質疑，大巨蛋開幕至今快1年，「...

劍潭站TOD動工 北捷董向黃仁勳招手

台北捷運劍潭站多目標大樓昨動土，台北市長蔣萬安表示，北市作為與國際接軌的首善之都，將善用北捷綿密網絡優勢及站點發展TOD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。