北市4社宅961戶招租至27日 設小家庭加籤機制

台北市都發局今天表示，內湖區舊宗社會住宅等4處共961戶，招租至27日止，並提供育有2名以上0至6歲子女家庭的申請人加籤機制，盼增加小家庭入住社宅機率。

北市都市發展局新聞資料指出，內湖區舊宗社會住宅、萬華區青年社宅2區、文山區和興水岸社宅、信義區廣慈社會住宅3區等4處，已由北市住宅及都市更新中心辦理對外招租，至27日截止。

都發局指出，此次4處社會住宅招租戶數包含信義區廣慈社宅3區389戶，、萬華區青年社宅2區306戶、文山區和興水岸社宅171戶、內湖區舊宗社宅95戶，共961戶，分別提供套房至三房型。

此外，北市都發局臉書（Facebook）提供招租手冊，供民眾下載參考，包含對外招租4處社會住宅地點、房型及空間規劃設備、租金、公共空間設施等內容。

都發局表示，市長蔣萬安2月間曾提到將調整社宅房型配比，盼符合民眾需求，並調整小家庭加籤入住狀況，且正積極研究參考國際輪候制度，評估未來機制操作時間。

都發局指出，此次對外招租的內湖區舊宗社會住宅等4處，將納入申請人戶內育2名以上0至6歲子女的家庭，抽籤時提供加籤機制，盼提高有小孩家庭入住社宅機率。

都發局表示，為減輕育兒家庭租屋負擔，育有0至12歲子女的家庭入住後，除適用社宅租金分級補貼，可另申辦育兒加碼補助，每育一名子女折減新台幣1000元租金，每月補助最多3000元。4處社宅受理申請至27日下午5時止，招租文件可至北市安心樂租網查閱下載。