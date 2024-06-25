北市抽驗蔬果殘留農藥 超標多為九層塔、韭菜花

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，52件蔬果產品有12件不合格，違規產品多是九層塔、韭菜花、白蘿蔔等，已通知業者下架，並追查來源廠商開罰。

台北市衛生局5月份前往市場、超市、餐廳及小吃店等場所抽驗52件蔬果產品，檢驗結果有12件不合格，包含九層塔、韭菜花各3件，白蘿蔔2件，百香果、木瓜、紅鳳菜及紅櫻桃各1件。

根據衛生局提供名冊，違規產品包含在內湖美福食集抽驗的韭菜花及九層塔、欣葉台菜信義新天地A9店的九層塔、潮味決湯滷專門店士林中正店的白蘿蔔、微風超市南山店的白蘿蔔、天外天精緻麻辣火鍋的百香果等。

衛生局表示，這些驗出殘留農藥超標的產品都已經通知販售業者下架，將依違反食品安全衛生管理法，處來源廠商新台幣6萬元至2億元罰鍰，來源位於外縣市者則移請當地衛生局查處。

衛生局提醒，業者販售蔬果時應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，以利若抽驗不合格時後續源頭管理作業，否則無法交代來源將罰3萬元至300萬元罰鍰。