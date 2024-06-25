好潮…蔣萬安專屬「合照」悠遊卡送殷瑋 青發中心將設2層樓溜滑梯

台北市青年局成立至今將滿月，為讓青發暨家庭教育中心吸引更多青年人造訪，引進「個性化悠遊卡機」，市長蔣萬安昨也特前往體驗，現場除製作一家五口的悠遊卡，還特別製作與青年局長殷瑋合照客製化悠遊卡。此外，蔣也建議可參考國外案例在大樓增設溜滑梯。殷也當場允諾，會來推動大樓溜滑梯，預計可從2樓溜下。

青年局表示，為引進更多新潮、流行元素，吸引更多民眾到館，與悠遊卡公司合作，引進時下最夯「個性化悠遊卡機」進駐青年局一樓大廳，蔣萬安也特別到場體驗製作2張悠遊卡，一張印有全家福照片，另一張則是與青年局長殷瑋的合照。

蔣萬安分享，他妻子先前就曾帶著二寶Olie到捷運站體驗客製化悠遊卡服務，Ollie當時目不轉睛，盯著印有自己照片的悠遊卡，「相當可愛。」談到這次客製化悠遊卡，其中一張是全家出門吃飯合影，還特別將三寶多多的照片後製上去，笑稱「以後出門都會使用這張悠遊卡。」至於另外一張，蔣特別送給殷瑋，蔣表示，青年局茶會時殷除邀請到味全龍啦啦隊員李多慧到場，因此拿著印有「看你多會」悠遊卡送給他。

為配合機台進駐，青年局也將舉辦「台北青年生活英雄」活動，免費送出50張個性化悠遊卡，包含「環保英雄」、「志工英雄」、「浪浪英雄」、「親子英雄」、「長照英雄」五大主題，鼓勵在各領域努力耕耘的青年，28日起於社群平台上進行「讚數比賽」，拍攝與主題相符照片或影片發佈於個人社群平台上，獲得該主題最高讚數前十名便可免費獲得製作個性化悠遊卡機會一次。

蔣萬安表示，機台進駐青年局是市府場館活化的第一步，期待讓公共服務走入更多年輕朋友的生活。他也建議青年局大樓可參考國內外企業案例，在大樓增設溜滑梯，除提供孩子放電空間外，也為青年局辦公區域增添幾分趣味，藉此改造過程促進公共參與。

殷瑋強調，會推動設置溜滑梯等空間活化、優化作為，除持續推動親子友善空間服務、延續既有場館租借，並思考大樓空間硬體改造外，未來也將朝推動假日市集活動、與青年文創團隊合作等方向思考，讓青年局大樓由內到外都能更符合青年需求，不再只是洽公、提供場地租借的場所，而是能創造話題、創造停留意願與斜槓價值的空間。