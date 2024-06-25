侯市府小內閣 5局長1主委異動

新北市長侯友宜小內閣異動，農業局長李玟轉任外交部參事，昨另發布消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉、經發局長何怡明調任參事兼代理局長，研考會主委林豐裕調任技監兼代理主委。綠營議員不滿市府調整局處長職務未先告知，侯市長想照顧下屬，但看在民眾眼裡卻是觀感不佳。人事處長林正壹答詢時透露，5首長調升職務「是市長主動安排」。

一名局長表示，這是侯市長暖心的作法，他是事務官背景，在副局長時期是11職等，當局長比照13職等，調為參事後是12職等，在職福利待遇沒變差，但退休金可以提高，是對市府主管長年辛勞的照顧。對於調整的動機，該名局長也說，自己是隨時可以退休的人，沒有多想，就是兢兢業業做本分。

民進黨市議員顏蔚慈昨在大會提出質疑，指此次多名政務官回任事務官，到底能不能代表市府、負責任，還是時間一到就拍拍屁股走人？政務官紛轉回事務官，難道大家開始棄船？民進黨團總召張維倩說，查遍市府網站，沒看到相關資訊，「對400萬市民能交代得過去嗎？」

副市長陳純敬回應，未來不管誰在那個位置，就是負責那個位置的職務，不會有市政無法推行情況。新聞局長張愛晶表示，代理局長視同局長 ，肩負推動政策重任，5名代理局長熟稔局處業務，能讓政策無縫接軌。

知情人士說，基層出身的侯友宜任內愛用事務官，許多局處首長由事務官拔擢而來，過去不少即將屆齡退休的市府官員會被調參事、顧問，提高職等讓退休福利更好，部屬認為這是侯友宜暖心之舉，但此次調整是第一波，未來不排除有第二波。後侯友宜時代，侯正分階段處理小內閣布局，逐步釋出換新血空間，等找到合適接替人選，隨時可交棒。