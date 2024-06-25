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劍潭站TOD動工 北捷董向黃仁勳招手

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北捷運劍潭站多目標大樓昨動土，將規畫多目標大樓。圖為示意圖。圖／北捷提供
台北捷運劍潭站多目標大樓昨動土，將規畫多目標大樓。圖為示意圖。圖／北捷提供

北捷運劍潭站多目標大樓昨動土，台北市長蔣萬安表示，北市作為與國際接軌的首善之都，將善用北捷綿密網絡優勢及站點發展TOD（大眾運輸導向型發展），以剛動工的劍潭站大樓為例，周邊有北藝、北美館、士林商圈，發展潛力強，預計2028年完工，蓋成地下3層、地上16層複合大樓。北捷董事長趙紹廉致詞時，向輝達執行長黃仁勳喊話說「這棟大樓最適合做您的企業總部」。

北捷生活事業處長馮兆興說，未來多目標大樓將採A級商辦規格規畫，1樓是開放空間結合北藝活動與表演；2至3樓當商場及教保中心、4至14樓做商辦使用，15、16樓將招商當景觀餐廳，總樓地板面積達1萬1千多坪，地面層串連綠廊，重塑人行空間及街道景觀，預計每年為北捷賺得2億元業外收入。

蔣萬安說，他上任後北捷董事長、總經理來說明劍潭站大樓構想，他認為「對的事就要堅持」，後來專簽決定，要為地方做一個TOD多目標大樓，不僅帶動士林地區，包括北士科、圓山創新、未來社子生態等發展，都具有引導效益，去年簽約時，他也請捷運公司加速動工。

有建築師憂心，劍潭站大樓將破壞劍潭站特殊的龍骨屋頂景觀，蔣萬安說，之前各界有不同意見，北捷有送都市設計審議充分討論，也做了調整，包括建築立面調整成截角方式，樓高從18層調整為16層，年初已都審通過。

北士科 北捷 蔣萬安

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