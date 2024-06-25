台北大巨蛋下雨就漏水 議員痛批

近期大台北地區常有午後雷雨，每逢大雨，台北大巨蛋室內就出現漏水，前天球賽又出現漏水點。議員質疑，大巨蛋開幕至今快1年，「只要外面下大雨，室內就下小雨」，市府除評鑑外，對遠雄別無他法。市長蔣萬安昨表示，體育局已發文要求遠雄6月28日前提完整檢討報告。

遠雄集團副總經楊舜欽回應，因管線設計轉接角度不良，造成大雨反饋溢水現象，正持續檢修屋頂板，在工程完成前，將避開可能發生滴水的售票區域，減少受影響的座位數。

議員陳宥丞表示，大巨蛋漏水幾乎已成棒球比賽的「必然存在」，蔣市長上任至今，他不斷地提醒漏水問題，這些都將成為球團、國際賽評定大巨蛋標準之一，對球迷來說，「買票就像開盲盒一樣，可能抽到漏水位置」，看球感受和舒適度大打折扣，要求最晚10月WBC棒球經典賽資格賽前要改善完成。

體育局長王泓翔表示，市府很重視漏水問題，現階段評估漏水有3樣態，包含屋頂水瀑、廣場走道積水、場館內屋頂漏水，市府持續和遠雄會勘、找問題，除屋頂漏水外，其他位置漏水狀況預計6月底改善完成。

王泓翔也提到，巨蛋屋頂建設工法較複雜，遠雄正找專業廠商看能否永久性改善，現階段針對漏水處以防水膠帶、天溝底部縫合工法暫時因應。

蔣萬安表示，前天已指示體育局要求遠雄立即改善，發文要求遠雄6月28日前提完整檢討報告，包括修繕規畫、改善措施，要求遠雄善盡場館維護責任。