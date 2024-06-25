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台北大巨蛋開唱有望？ 議會教委會通過提案

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北大巨蛋能否辦演唱會等非體育賽事引發關注，市議員張斯綱要求北市府函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條，議會教育委員會昨開會討論，還原當初使照註記來龍去脈，最後決議通過提案，要求同步進行消安檢測等前置作業。市府回應，待大會二、三讀會後將盡速函文，盼年底能辦首場演唱會。

北市建管處長虞積學說，依遠雄2018年提交投資計畫書，體育活動比率占59％、非體育活動占41%，內政部雖函示不適用建築技術規則127條，都發局考量非體育賽事占比不低，遠雄仍應符合127條規定，因此在2020年第3次變更設計時，便將該條文放入使照註記，當時有考量到執行面恐有困難，因此再加註「可找第三方防火避難安全驗證」，通過後方可做臨時性使用。

市議員林亮君說，大巨蛋使照類別為體育場館，適用「大型群聚自治條例」但投資計畫書中有40%的非體育賽事，比率不低，是否算在興業範圍內仍有疑義。市議員耿葳說，市府不用等議會要求，可自行向內政部發函，「不理解為何一定要等議會提案，讓時間一直拖？」

教委會召集人游淑慧裁示，要求市府向內政部發函，確認台北大巨蛋是否能辦體育活動、是否適用127條，並送大會二、三讀。

游淑慧說，柯市府當時使照註記相當矛盾，大巨蛋蓋到一半無法更變設計，還去加註127條規範，毫無意義，根本是刻意「卡蛋」；蔣市府與議會已經不是討論能不能辦非體育活動，而是解決矛盾困境，讓大巨蛋符合法令與公共安全。

北市府副秘書長張溫德回應，待二、三讀提案通過，市府會立即發函內政部，遠雄也會完成消安模擬並送消安基金會審查，未來若要辦非體育賽事須送市府審查，市府會依不同樣態跨局處審查，在確保安全前提下，盼年底就能有第一場演唱會。

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