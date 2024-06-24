外面飆雨大巨蛋又漏水？遠雄揭原因：完工前避開有滴水疑慮的區域

汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，為了擴大服務，最近搬新家，位置就在汐止警分局旁邊，讓許多需要幫助的人，不用大老遠跑到汐萬路，現在新的據點就定位，新北市議員張錦豪也爭取了1000株的盆栽免費索取，讓實物銀行搬新家的訊息，散播出去。

2024-06-24 19:53