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外面飆雨大巨蛋又漏水？遠雄揭原因：完工前避開有滴水疑慮的區域

中央社／ 台北24日電
台北大巨蛋昨天逢大雨又再漏水，遠雄集團副總經理楊舜欽今天表示，由於管線設計轉接角度不良，大雨造成溢水現象，目前檢修中，會避開可能發生滴水疑慮的售票區域。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋昨天逢大雨又再漏水，遠雄集團副總經理楊舜欽今天表示，由於管線設計轉接角度不良，大雨造成溢水現象，目前檢修中，會避開可能發生滴水疑慮的售票區域。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋昨天逢大雨又再漏水遠雄集團副總經理楊舜欽今天表示，由於管線設計轉接角度不良，大雨造成溢水現象，目前檢修中，會避開可能發生滴水疑慮的售票區域。

台北大巨蛋去年底啟用，但每逢降下大雨就發生漏水，多名議員今天關切台北大巨蛋何時修繕止漏。台北市體育局長王泓翔表示，今年6月底完成改善；台北市長蔣萬安指出，已要求遠雄公司28日前提檢討報告。

蔣萬安今天上午出席台北市衛生局113年兒童發展篩檢記者會前接受媒體聯訪表示，昨天第一時間就通知遠雄並要求清查受影響區域，盡快提供球迷換位及相關補償。

針對媒體詢問大巨蛋體育館滴水狀況，楊舜欽今天說明，因為管線設計的轉接角度不良，造成大雨反饋溢水現象。目前持續進行屋頂板檢修，在工程完畢前，將避開可能發生滴水疑慮的售票區域，以減少受影響的座位數。

北市 大巨蛋 漏水 蔣萬安 遠雄

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