活動報名索孩童多項個資引疑慮 新北市圖：已下架調整

民眾反映三芝圖書館活動報名表索取孩童多達10項個資，且弱勢兒童可優先報名，若個資外洩恐被有心人士利用。新北市圖說，已下架表單並做調整，會在個資法規範下落實管理制度。

有民眾表示，新北市立圖書館在暑假推出一系列閱讀活動，其中三芝圖書館舉辦「芝櫻夏舞．風鈴悠揚」活動，報名表要求提供學童姓名、性別、就讀學校、年級別、身分證字號、出生年月日、行動電話、聯絡市話、電子信箱等個資，還要求同意無償授權圖書館活動拍攝肖像權並製作文宣，讓家長打消報名念頭。

民眾說，同樣是新北市圖轄下的蘆洲圖書館舉辦活動僅需姓名、電話與電子郵件共3項資訊即可報名。

民眾表示，2021年桃園市發生過館員竊取讀者個資、2016年南投縣警局舉辦網路有獎徵答活動限制須以身分證字號登錄參與也遭民眾質疑，況且三芝圖書館管理員流動率高，要如何確保孩子個資受保護。

民眾說，「芝櫻夏舞．風鈴悠揚」活動讓弱勢兒童可優先報名，這些家庭多有隔代教養、單親撫養、經濟弱勢等情形，如果個資遭館方外洩，有心人士恐威脅孩子人生安全，甚至對家長詐騙，呼籲圖書館應加強檢視活動報名表合理性，並依個資法規定，在活動後主動刪除孩子個資，避免憾事發生。

對此，新北市立圖書館表示，為了讓無法到場民眾也能感受活動精采，圖書館舉辦活動後會將花絮影像放在市圖社群網站臉書（Facebook）與IG等，與民眾分享，基於著作權法等規定，三芝分館才會在報名資訊註記「無償授權主辦單位使用活動照片」製作相關文宣，讓民眾知曉。

新北市圖指出，活動報名索取的身分證字號只提供館方查詢是否已申辦借閱證，不另作他用，報名手續完成後，圖書館就會清除相關資訊。

新北市圖表示，因造成讀者疑慮，已先下架報名表單，並重新訂定報名方式，日後除需辦理保險作業，報名資訊僅需提供姓名、年級、電話、電子郵件信箱等基本個人資料，也會在「個人資料保護法」與相關法令規範下維護及落實個人資料管理制度。