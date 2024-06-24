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京華城調查如日俄戰生靈塗炭？ 游淑慧轟「瞠目結舌」提告威京

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。圖／本報資料照片
國民黨北市議員游淑慧。圖／本報資料照片

京華城容積率840%爭議，北市議會調查小組召集人游淑慧因受訪提「疑涉金流」的說法，引來威京集團不滿，威京集團今天中午透過發言人張文賓發聲明，表示針對公司信譽與業務損失，將再對游淑慧提告。游淑慧今天表示，提告雖是威京集團的權利，但也不應以不真實或者沒有事實支持的主張或指控，來進行無端指控。

游說，此次威京提告聲明，瞎扯議會的京華城容積違失調查工作，有如1904年日俄戰爭造成無辜東北生靈塗炭之慘狀，此等言論讓人瞠目結舌。因此她也會正式委請律師，對威京集團提起誣告告訴。

游淑慧說，上次她已經說過，威京集團財力雄厚，請得起律師，可以告很多人，這是威京的權利。「然後，所以呢？我們就要不說、不查？」不過此次威京的提告聲明，瞎扯用1904年日俄戰爭造成無辜東北生靈塗炭之慘狀比喻，此等言論讓人瞠目結舌。因此她也會正式委請律師提起誣告告訴。

律師 提告 游淑慧

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