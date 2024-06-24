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新北汐止烘內實物銀行搬新家 市議員送千株盆栽免費索取

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區烘內派出所實物銀行搬新家，位置就在汐止警分局旁邊，新北市議員張錦豪也爭取了1000株的盆栽免費索取，讓實物銀行搬新家的訊息，散播出去。圖／觀天下有線電視提供
汐止區烘內派出所實物銀行搬新家，位置就在汐止警分局旁邊，新北市議員張錦豪也爭取了1000株的盆栽免費索取，讓實物銀行搬新家的訊息，散播出去。圖／觀天下有線電視提供

汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢，為了擴大服務，最近搬新家，位置就在汐止警分局旁邊，讓許多需要幫助的人，不用大老遠跑到汐萬路，現在新的據點就定位，新北市議員張錦豪也爭取了1000株的盆栽免費索取，讓實物銀行搬新家的訊息，散播出去。

新北市議員張錦豪表示，很高興汐止的實物銀行汐止分行開幕，很感謝團長許重修長期來一直在汐止默默的耕耘付出，不管是一些企業界或是各界送來的物資，都能及時的傳遞給需要的人，新的據點在中正市場的旁邊、就是在汐止警分局的這個區塊，其實也很方便到汐止來採買的一些民眾，可以送一些物資來在這裡。

張錦豪指出，這次特別去爭取有梔子花、紅竹、細葉雪茄花、小葉赤楠、女貞等五個品種，共1000株的盆栽，提供大家免費索取，民眾可以帶回去放在陽台，定時的澆水，讓環境看起來更美觀而且更環保，透過推廣希望可以讓民眾感受到用心，也希望有物資可以提供到實物銀行，讓有需要人去做一個交流，未來也期待這個新據點，成為大家有需要就來到這裡，那有什麼需求，自己和團長都會協助，希望各位的愛心都能及時的傳達到每個汐止的家庭。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修說，感謝張錦豪議員，長期關心烘內派出所實物銀行，現在據點遷到中正市場門口，然後成立一個關懷中心，同時也是新北市政府社會局實物銀行汐止分行，希望繼續為汐止區民一些弱勢的朋友服務，這次感謝張議員申請了一千株的紅竹、女貞等盆栽，也趁這個時候分享，也希望大家有空，可以來走走，地址是在汐止區民生街2巷1號。

實物銀行 張錦豪 汐止 盆栽

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