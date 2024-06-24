防火巷變身植物銀行 新北汐止金龍里美化添綠意

為了讓環境更好，新北市汐止區金龍里除了整理防火巷，還打造成了植物銀行，除了養花還養魚，不少民眾也會將家裡種不活的花花草草帶到植物銀行，再由志工們細心照顧，讓植物可以繼續存活下去，不但環境增添綠意，志工也很有成就感。

為了力拼五星級認證，金龍里每一次都推出新的創意，今年在活動中心旁營造的植物銀行，除了種了不少植栽，其中好多盆是民眾家裡種不活搬來的，或是要搬家拾不得丟，就給里長來照顧，所以，好多都是後來加入的。

金龍里長陳美麗表示，本來是防火巷，因為社區大樓兩個中間，空間比較大，就把盆栽搬到這邊，擺一擺之後，後來民眾也會把他們家裡的盆栽，放到這邊來，里辦公處就會集中起來，然後慢慢培養，讓垂死盆栽再生，久而久之，越來越多人都一直送過來，整理後就把它取一個名字叫做植物銀行，而植物銀行這個招牌掛上去，有更多人搬盆栽來，所以現在裡面有好多的樹種是自己都沒有看過的，但是，會和志工一起很細心的去照顧，因為有幾位志工，對種花花草草很有興趣，現在變成越來越多的樹種在這邊。

金龍里志工說，以前沒有這麼多花花草草，後來也有一些民眾覺得這邊種的花花草草很漂亮，所以，也會供應一些，現在就像花園一樣，讓很多人可以欣賞，平常澆水維護，里長都會分配給大家工作，有空也會來巡一下，有髒了就整理，有草就拔。

陳美麗指出，除了比較大顆的植栽，跟一些像橘子什麼的，都是原本種的，後來有民眾因為搬家也會把植栽搬來，種了之後發現是火球花，原本拿過來的時候，里民說有三顆球不知道什麼植栽，好像是一種球莖的東西，所以，一開始也看不出來就看到三顆洋蔥，結果長出來是漂亮的火球花，只要民眾拿過來，就會用心培養，讓他再生，現在是一直在循環在做這件事情。