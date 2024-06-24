廢棄物再利用 淡水民生里美化環境打造小公園

新北市淡水區民生里大同路，往樹梅坑的山路上面，有一座簡易的自來水供水設施，這裡過去周邊相當髒亂，經過民生里長陳李明緣與環保志工們的認養，不僅是維護環境清潔，更加入了牆面彩繪以及用廢棄物製作而成的動物造型裝飾，讓這裡變的相當美觀。

民生里長陳李明緣說，這裡在經過自來水公司的同意之下，最初將設施原本水泥灰色的牆面進行彩繪，用粉紅色將設施打造可愛的氣氛，更使用廢棄腳踏車的輪框製作成牆面上的摩天輪立體造景，而且一旁還有許多廢棄輪胎所打造的可愛動物造型，讓這一條原本雜亂的草堆變身成為一座小小的口袋公園。

里長陳李明緣用自身的力量，發揮大家的巧思，將這裡變成美麗的小公園，由於民生里山上有許多居民都會來這裡運動健走，而這也成為民生里的小小後花園，因此里長陳李明緣與志工們不僅將這裡製作許多的設施與美化環境，更定期整理清除雜草等等，就是希望將里內打造成一處親子合樂的快樂園地。