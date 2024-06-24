侯市府小內閣調整 人事處長曝：市長主動安排

新北市府小內閣異動，除農業局長李玟轉任外交部參事由副局長諶錫輝代理，今包括消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉、經發局長何怡明調任參事兼代理局長，研考會主委林豐裕調任技監兼代理主委。新北市議會今天下午大會，綠營議員不滿市府局處首長調整職務未先告知，上周總質詢相關後續檢討都不算數？質疑新北市長侯友宜的2030願景目標難成。人事處長林正壹在答詢時，擇透露首長調升職務「是市長主動安排」

副市長陳純敬回應，職務調整不是這一兩天決定，侯友宜市長人事安排，是符合法規的「溫馨做法」，不管是誰在哪個位置，相關政策就由該人負責，不會有政務無法推行的情形。

今日下午議會大會，陳純敬先介紹新任農業局代理局長諶錫輝，並提到李玟過去曾任新聞局並外派紐約，這次是外交部的朋友請李玟回去外交部幫忙。

民進黨新北市議員顏蔚慈在會議開始前提出質疑，這次不少政務官回任事務官，到底他們能不能代表市府、負責任，農業局把蘆洲銀河灣簍子捅大後跳車，市府軍心渙散，在議事殿堂跟局處首長的討論能否有效，還是時間一到就拍拍屁股走人？其他政務官轉回事務官，難道大家開始棄船？

主席議長蔣根煌以今天不是討論這個要求開始審自治條例「他也沒聽說這個人事消息」。

民進黨議員黃淑君說，連議長都不清楚人事安排，會讓大家很害怕，會不會審美術館自治條例，局長突然消失，她上周才質詢果菜公司問題，說要緊追調查，下一秒局長高升，更何況很多局處連副局長都沒有，怎麼安定延續市政。

陳純敬表示，這次調動不是一天、兩天決定，因為先前總質詢，才會等到今天才會調動，政務官轉高階事務官，是市長所做安排，也是符合法規的溫馨做法，未來不管誰在哪個位置，就是負責哪個位置職務，沒有什麼政務無法推行的情況。

民進黨團總召張維倩也說，查遍市府網站，都沒有看到說明，議會更不知道這次人事安排，這樣對新北四百萬人口能跟市民交代嗎？

人事處長林正壹表示，五位首長調參事與技監，沒有發布詳細新聞稿，但有公布命令，今天有將命令送到議會，可能時間差問題議員還沒看到。

林正壹表示，李玟局長調外交部參事，由副局長代理，相關政策延續行使都沒問題，事務官兼帶政務首長都沒有問題，林也強調，這不是首長提出的要求，「是市長主動安排」。