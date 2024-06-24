嘉義市立博物館呼應木都城市 推2大暑假親子體驗活動

嘉義市立博物館定期於每年暑假7至8月期間推出多元親子體驗活動，今年為呼應嘉義木都城市特色及環境永續概念，特別規劃「WOO!~WOOD」系列活動，以適合親子體驗的木育手作課程，激發孩子的想像力、創造力和解決問題的能力。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是一座百年木都，木都文化的體現除了在城市中還保留大量的木造建築之外，更可從日常生活中的木育推廣看到。

嘉義市文化局表示，嘉博館於暑期推出的兩大主題活動，其中「木育推廣—木の手作教室」的「小小製琴師—我的木琴DIY」體驗課程透過專業老師帶領及引導，讓小朋友認識木材、組合小木琴，訓練手指及組織能力，同時打造出屬於自己獨一無二的樂器；「I-WOOD小木椅製作」體驗課程則是以木頭榫接接合方式，讓大家親手做一張小木凳，達到木工體驗及親子互動之目的，內容簡易上手，樂趣無窮。

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