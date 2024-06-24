最佳落日觀景點 北市雙溪溼地公園暗藏設計巧思

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聚傳媒／ 特約記者陳欣如
雙溪濕地公園為「臺北科學藝術園區」形塑計畫中的一環，經過北市府的努力，將原有的荒地注入活水誕生此座公園。圖／擷自臺北市政府
雙溪濕地公園為「臺北科學藝術園區」形塑計畫中的一環，經過北市府的努力，將原有的荒地注入活水誕生此座公園。圖／擷自臺北市政府

雙溪濕地公園為「臺北科學藝術園區」形塑計畫中的一環，經過北市府的努力，將原有的荒地注入活水誕生此座公園。

北市公園處長藍舒凢表示，雙溪濕地公園的規劃理念是導入士林抽水站前池水源，利用自然功能的植被、土壤及生物等，將廢水進行二次處理的淨化程序，污水經過多樣化的水利單元配置（沉澱池、第一密植區、開放水域、第二密植區及生態池）、各式水生植物及喬灌木等植栽配置，來降低水源中氮、磷及懸浮固體等污染物，以達到水質淨化功能，溼地公園除了可作為汙水淨化之環境教育場所外，還可以提供市民踏青親近水岸，並體會大自然淨化流水的神奇力量。

公園處陽明所主任陳彥材說明，雙溪濕地公園內有幾個特色景點，其中「水中步道」以緩坡廊道式設計，可平視如鏡的水面，及俯瞰多樣水生植物。當黃昏太陽西沉時刻，愛心造型沉澱池是最佳觀看落日的地點，金色光芒映照雙溪河面，波光粼粼彷如灑下了一層金粉。

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北市 愛心 濕地公園

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