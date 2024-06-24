快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

捷之旅攜手KKday「一童趣FUN假」 暑期限定優惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如
位於捷運北投機廠裡的北投會館「捷之旅」與KKday線上旅遊平台攜手合作，即日起至8月底止，推出「一童趣FUN假」暑期限定優惠活動。圖／擷自臺北捷運
位於捷運北投機廠裡的北投會館「捷之旅」與KKday線上旅遊平台攜手合作，即日起至8月底止，推出「一童趣FUN假」暑期限定優惠活動。圖／擷自臺北捷運

位於捷運北投機廠裡的北投會館「捷之旅」與KKday線上旅遊平台攜手合作，即日起至8月底止，推出「一童趣FUN假」暑期限定優惠活動，入住即加碼贈送臺北市兒童新樂園「一日樂Fun券」、滿天星遊園小火車搭乘券，以及限量獨家「台北捷運列車微型積木」、「台北捷運Q版職人悠遊卡」等好禮。

北捷表示，「一童趣FUN假」入住捷之旅期間，可免費預約參加「捷運逃生體驗營」，透過互動遊戲滿足孩子模擬駕駛捷運的夢想；「台北捷運列車微型積木」DIY自由堆疊拼組，打造自己專屬的迷你版捷運列車；「台北捷運Q版職人悠遊卡」，入住「捷之旅」時亦可設定為房卡使用，兼具紀念、收藏與實用性；持臺北市兒童新樂園「一日樂Fun券」，享有無限次數暢玩大型遊樂設施及2項小型遊樂設施，包含尖叫指數破表的尋寶船（海盜船）、魔法星際飛車、叢林吼吼樹屋、宇宙迴旋、小飛龍、巡弋飛椅，或愜意夢幻的海洋總動員（音樂馬車）、摩天輪等設施。

聚傳媒

兒童新樂園 北投 北捷 捷運

延伸閱讀

不搶博愛座！年長男女搭捷運自備餐桌椅 6萬人笑翻：就差一杯咖啡

北捷劍潭站多目標大樓動土 董事長喊話黃仁勳投資

帥哥美女配！彰縣消防形象大使好閃 民眾爭相合照

夏令營發展M型化！高檔、平價營隊家長搶破頭 貴族行程團費上看34萬

相關新聞

侯市府小內閣調整 人事處長曝：市長主動安排

新北市府小內閣異動，除農業局長李玟轉任外交部參事由副局長諶錫輝代理，今包括消防局長李清安、水利局長宋德仁、勞工局長陳瑞嘉...

嘉義市立博物館呼應木都城市 推2大暑假親子體驗活動

嘉義市立博物館定期於每年暑假7至8月期間推出多元親子體驗活動，今年為呼應嘉義木都城市特色及環境永續概念，特別規劃「WOO!~WOOD」系列活動，...

最佳落日觀景點 北市雙溪溼地公園暗藏設計巧思

雙溪濕地公園為「臺北科學藝術園區」形塑計畫中的一環，經過北市府的努力，將原有的荒地注入活水誕生此座公園。

捷之旅攜手KKday「一童趣FUN假」 暑期限定優惠

位於捷運北投機廠裡的北投會館「捷之旅」與KKday線上旅遊平台攜手合作，即日起至8月底止，推出「一童趣FUN假」暑期限定優惠活動，入住即加碼贈送臺北市兒童新樂園「一日樂Fun券」、...

台智光不認與市府解除子約 稱費率談不攏才找民代協助、沒有行賄

北市議會調查台智光案專案小組今開會。召集人秦慧珠會後轉述，台智光不承認與警局解除子約，待3個月仲裁期後，雙方恐進入訴訟；...

大巨蛋漏水未解惹民怨 北市體育局曝改善進度

大巨蛋漏水問題遲遲無法解決，昨天球賽又出現漏水點，議員質疑，大巨蛋開幕至今快1年「只要外面下大雨，裡面就下小雨」，市府除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。