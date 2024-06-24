捷之旅攜手KKday「一童趣FUN假」 暑期限定優惠

位於捷運北投機廠裡的北投會館「捷之旅」與KKday線上旅遊平台攜手合作，即日起至8月底止，推出「一童趣FUN假」暑期限定優惠活動，入住即加碼贈送臺北市兒童新樂園「一日樂Fun券」、滿天星遊園小火車搭乘券，以及限量獨家「台北捷運列車微型積木」、「台北捷運Q版職人悠遊卡」等好禮。

北捷表示，「一童趣FUN假」入住捷之旅期間，可免費預約參加「捷運逃生體驗營」，透過互動遊戲滿足孩子模擬駕駛捷運的夢想；「台北捷運列車微型積木」DIY自由堆疊拼組，打造自己專屬的迷你版捷運列車；「台北捷運Q版職人悠遊卡」，入住「捷之旅」時亦可設定為房卡使用，兼具紀念、收藏與實用性；持臺北市兒童新樂園「一日樂Fun券」，享有無限次數暢玩大型遊樂設施及2項小型遊樂設施，包含尖叫指數破表的尋寶船（海盜船）、魔法星際飛車、叢林吼吼樹屋、宇宙迴旋、小飛龍、巡弋飛椅，或愜意夢幻的海洋總動員（音樂馬車）、摩天輪等設施。

聚傳媒