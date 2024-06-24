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台智光不認與市府解除子約 稱費率談不攏才找民代協助、沒有行賄

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議會台智光調查小組召集人秦慧珠轉述會議內容。記者鍾維軒／攝影
北市議會台智光調查小組召集人秦慧珠轉述會議內容。記者鍾維軒／攝影

北市議會調查台智光案專案小組今開會。召集人秦慧珠會後轉述，台智光不承認與警局解除子約，待3個月仲裁期後，雙方恐進入訴訟；至於為何數度找議員協調？台智光說，2016年與市警局討論費率無共識，才找議員作為客觀公正的第三方人士協助，討論問題，否認行賄事實，一切靜待司法調查。

北市議會「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」今邀請台智光、市警局等相關單位開會，討論時間超過3小時。秦慧珠表示，民進黨議員林世宗有特別問到，時任殯葬處府會聯絡人陳豐源，在職期間是否有被聘為顧問每月領10萬元，不過陳沒回答。

秦慧珠說，北市府4月8日宣布與台智光解除和市警局的子約，不過台智光認為沒有解除，市警局要依照當初談好的「3M、2100元」的費率付錢，由於警局4月至今尚未給付網路傳輸費，遭2度發函追討費用。

至於為何尋求多位議員協助？秦慧珠提到，台智光2016年與市警局談不攏費率，2017年經過議員多次協調後就簽下子約，依照規定，子約要1年1簽，若到期沒有其他問題則自動生效，直到張榮興擔任局長後，許多功能附設在硬體設備內，認為2100元的費率太高。

秦慧珠指出，市警局當時要求台智光降價，但對方不肯，市府認為簽約內容本來就可以隨著市場價格、需求，每年調整費率。台智光認為，2017年的子約屬於專案契約，契約時間為25年，專案傳輸費用不能更動。雙方對此各說各話。

台智光在會中強調，找江志銘、李慶元、陳重文等議員協助，是因為多次與市府討論費率沒有共識，才找客觀公正的第三方人士協助，否認對議員行賄，一切靜待司法調查。秦慧珠表示，未來不排除邀請台北市警察局前局長張榮興、前市長柯文哲與郝龍斌，釐清有哪些議員關注、過程中如何談論、有哪些壓力。

由於北市府、台智光對於合約解除無共識，待7月8日仲裁期結束後，還是得到法院打訴訟，市警局也於6月公開招標尋找備援系統，據了解已有多家廠商表達意願。北市議會即將休會，秦慧珠說，26日前會找一天宣布專案小組延期，否則無法做成調查報告，預計9月再開會。

台智光 秦慧珠 議員

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