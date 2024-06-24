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影／新北夏季20大系列活動開跑 重頭戲音樂祭卡司揭曉

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕。記者李成蔭／攝影
夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕。記者李成蔭／攝影

夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕，新北市長侯友宜表示，活動16局處共同揭曉夏季20大系列活動，一路從6月到10月，陪同民眾在炎夏時節一起狂歡FUN遊河海。

新北市政府今舉辦「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」記者會，現場多個局處首長、區長前來共襄盛舉，現場並有樂團演出，氣氛熱絡，揭曉今年音樂祭活動卡司時，現場氣氛更是到達高潮，與會者直呼今年卡司有夠強。

侯友宜說明，新北市在6月份到10月份，舉辦20個大系列的活動，像經典的河海音樂季，包括國際貢寮海洋音樂祭、淡水漁舞河岸音樂祭，另外也有兒童藝術節、八里沙雕、三峽藍染季，還有超級的越野馬拉松競賽，以及北海最出名的潮與火、石門風箏等，適合民眾夏季出遊。

觀旅局表示，重頭戲「2024新北市河海音樂季」今年度推出「貢寮國際海洋音樂祭」及「淡水漁舞河岸音樂祭」兩大經典獨立音樂表演舞台，提供樂手團體們盡情揮灑音樂靈感及展現表演魅力，今公布多組精彩卡司名單，將於7月19日起連續三周熱血開唱，而「貢寮國際海洋音樂祭—獨立海洋音樂大賞」決賽十強名單也經過三日的激戰終於出爐，分別由「餵飽豬」、「兩棲人Amphibious」、「紛亂交錯」、「漫遊年代俱樂部」、「斯洛頻率Slowing Oscillation」、「時不我予」、「瘋狂公爵Crazy Duke」、「雨國Kingdom of Rain」、「SADOG」及「DrunkMonk撞克茫客」獲得爭奪海洋旗榮耀的門票。

今活動現場也聚集來自新北市各地的旅行、旅宿業者、觀光工廠及伴手禮業者們，共同展示超值夏日旅遊住宿優惠以及新北在地特色伴手禮，大家串連起來，主打要讓民眾遊程中滿足吃喝住行。

夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕，現場也請到樂團演出。記者李成蔭／攝影
夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕，現場也請到樂團演出。記者李成蔭／攝影
夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕，新北市長侯友宜（中）到場與會。記者李成蔭／攝影
夏季到來，新北今舉行「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」系列活動開幕，新北市長侯友宜（中）到場與會。記者李成蔭／攝影
新北市政府今舉辦「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」記者會，揭曉今年音樂祭活動卡司時，現場氣氛更是到達高潮。記者李成蔭／攝影
新北市政府今舉辦「夏日FUN遊河海 新北GO Travel」記者會，揭曉今年音樂祭活動卡司時，現場氣氛更是到達高潮。記者李成蔭／攝影

海洋音樂祭 貢寮

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