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板橋黃石市場BOT年底將完工 公托、青創空間消失？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
黃石市場改建工程預計年底完工。本報資料照片
黃石市場改建工程預計年底完工。本報資料照片

新北板橋黃石市場BOT改建，預計年底完工，不過新北市議員黃淑君發現，當初答應給地方的公托中心消失，原預留的青創空間也沒看到，要求市府還給板橋市民一個公道。新北市長侯友宜表示，公托當初是因市場有明火等安全考量取消；經發局長何怡明則說，青創空間部分已函文黃石公司確認空間如何運用，相關空間配置會持續檢討。

新北板橋黃石市場有50多年歷史，市府在2021年12月8日開工，將設置地下3層，地上9層大樓，預計年底完工後，可評估試營運。

黃淑君指出，當初黃石市場BOT案在2020年第一次公告明確指出，必須留置1160平方公尺空間，其中660平方公尺要在3樓設置公共托育中心，另外500平方公尺要在4樓設置活動中心。

但在第二次公告後，留置空間卻只剩830平方公尺，公托剩下330平方公尺，另外活動中心500平方公尺維持，但在四樓的規定被拿掉。

黃淑君說，也許因第一次流標，相關公共設施減少增加誘因她可理解，但在全案正式簽約時，公托就被消失，整體留置空間只剩下500平方公尺，少了330平方公尺的公托，市值保守估計超過7000萬元。

新北市長侯友宜回應，當初評估因為市場有明火，認為設置公托不適合，但黃淑君認為，八里市場樓上也有公托中心，黃石市場大樓是新蓋的，應該可以做到相關防護，況且不做公托，也能由其他單位承接，憑什麼放手？

經發局長何怡明表示，當初在都委會審議時，明火問題就有被提出，認為不適合設置公共托育中心，才會在議約時將公托取消。

黃淑君也說，當初都市計畫檢討，有要求留設1300平方公尺的清創空間，當初都市計畫也將容積從240％提高到500％，照理來說新蓋好的黃石市場6-7樓應該是青創空間，但根據經發局的回覆，6樓是活動中心，7-9成了旅館，青創空間到底在哪裡？

何怡明表示，經發局有發文給黃石公司，請黃石公司針對1300平方公尺的空間運用，或旅館會怎麼彈性使用，都要清楚定義，確保民眾使用權益；目前黃石市場仍在興建，會持續檢討相關空間配置。

都市計畫 青創

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