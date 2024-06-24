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2024新北嚴選徵件開跑 共選拔70家商品、名店、茶點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024新北嚴選徵件即起開跑，將選拔30家特色商品、30家美食名店及10樣新北特色茶點。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選徵件即起開跑，將選拔30家特色商品、30家美食名店及10樣新北特色茶點。記者劉懿萱／攝影

2024新北嚴選徵件即起開跑，將選拔30家特色商品、30家美食名店及10樣新北特色茶點，得獎業者除可優先享有媒體行銷宣傳，也可獲頒獎勵金3000元。經發局長何怡明說， 新北每2年舉辦伴手禮徵選，前年推出後半年創造逾1800萬營業額，為新北庶民經濟注入新動能。

何怡明說，新北市29行政區具有多元的文化、產業風貌，並每2年舉辦伴手禮徵選活動，幫助業者推廣美食商機，前年推出後，除網羅新北各地特色商品外，也擴大舉辦美食名店徵選，半年內創造逾1800萬營業額。經發局指出，今年新北嚴選分為特色商品、美食名店、新北茶點三類。

經發局說，特色商品包含烘焙產品、加工食品及文創工藝；美食名店則廣納閩南、客家及原民菜，同時招募具有異國特色的新住民料理兩大主題，推廣新北多元美食文化。新北茶點則以林文山包種茶為主題，徵選適合搭配的茶點，並與新北市糕餅公會及烹飪公會合作，運用坪林文山包種茶製作特色茶點、料理。

此外，新北嚴選也結合企業社會責任，業者如在使用食材、包裝材質或設計應用導入地方元素，或使用環保材料設計包裝，減少環境影響，可以獲得額外的加分。

經發局補充，新北特色商品、特色茶點即日起徵件至8月10日，今年將於書面審查後邀請民眾一起參與評選，與專家評審團共同徵選出30件獲獎商品及10件茶點；新北美食名店則分為台灣與異國味兩主題，即日起徵件至7月25日，並由專家到店試吃評審後，徵選出30家美食名店。2024新北嚴選得獎業者，除可優先享有媒體行銷宣傳，也可獲頒獎勵金3000元。

2024新北嚴選徵件即起開跑。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選徵件即起開跑。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選徵件即起開跑。記者劉懿萱／攝影
2024新北嚴選徵件即起開跑。記者劉懿萱／攝影

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