2024新北嚴選徵件開跑 共選拔70家商品、名店、茶點

2024新北嚴選徵件即起開跑，將選拔30家特色商品、30家美食名店及10樣新北特色茶點，得獎業者除可優先享有媒體行銷宣傳，也可獲頒獎勵金3000元。經發局長何怡明說， 新北每2年舉辦伴手禮徵選，前年推出後半年創造逾1800萬營業額，為新北庶民經濟注入新動能。

何怡明說，新北市29行政區具有多元的文化、產業風貌，並每2年舉辦伴手禮徵選活動，幫助業者推廣美食商機，前年推出後，除網羅新北各地特色商品外，也擴大舉辦美食名店徵選，半年內創造逾1800萬營業額。經發局指出，今年新北嚴選分為特色商品、美食名店、新北茶點三類。

經發局說，特色商品包含烘焙產品、加工食品及文創工藝；美食名店則廣納閩南、客家及原民菜，同時招募具有異國特色的新住民料理兩大主題，推廣新北多元美食文化。新北茶點則以林文山包種茶為主題，徵選適合搭配的茶點，並與新北市糕餅公會及烹飪公會合作，運用坪林文山包種茶製作特色茶點、料理。

此外，新北嚴選也結合企業社會責任，業者如在使用食材、包裝材質或設計應用導入地方元素，或使用環保材料設計包裝，減少環境影響，可以獲得額外的加分。