新北嚴選 特色商品、美食名店、新北茶點徵件開跑

新北市政府今天舉辦「新北嚴選」活動徵件開跑記者會，今年將選拔出30家特色商品、30家美食名店、10樣新北茶點，歡迎優質商家踴躍報名，一同打造新北嚴選專屬品牌。

新北市經發局長何怡明表示，全市共有29個行政區，各自具有多元的文化及產業風貌、多元族群，因此，新北市每2年就會舉辦伴手禮徵選活動，幫助業者推廣美食商機。

她表示，111年推出的新北嚴選活動，除了網羅新北各地特色商品外，也擴大舉辦美食名店徵選，半年內帶領業者創造超過新台幣1800萬元的營業額，為新北庶民經濟注入新動能。

經發局表示，新北嚴選共分特色商品、美食名店及新北茶點3大類。特色商品類區分「烘焙好禮」、「特色佳餚」、「文創工藝」3大組別，即日起徵件至8月10日，將於書面審查後邀請民眾一起參與評選，與專家評審團共同徵選出30件獲獎商品。

經發局表示， 美食名店類分為「台灣味」與「異國味」兩主題，徵件至7月25日，由專家到店試吃評審後，徵選出30家美食名店；茶點類徵件至8月10日，預計徵選出10件特色茶點。得獎業者除可優先享有媒體行銷宣傳爭取曝光的機會，另外可獲頒獎勵金新台幣3000元。