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避擋龍骨降高..劍潭TOD蔣萬安動工 北捷董向黃仁勳招手

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北捷董事長趙紹廉(左)致詞時，也向輝達執行長黃仁勳喊話，表示黃仁勳聽到沒有，我們這棟大樓，最適合做您的企業總部」。記者蘇健忠／攝影
北捷董事長趙紹廉(左)致詞時，也向輝達執行長黃仁勳喊話，表示黃仁勳聽到沒有，我們這棟大樓，最適合做您的企業總部」。記者蘇健忠／攝影

北捷運劍潭站多目標大樓今天動土，台北市長蔣萬安表示，北市作為與國際接軌的首善之都，會善用北捷綿密網絡優勢及站點發展TOD ，以今天動工的劍潭站大樓為例，不僅周邊有北藝、北美館、士林商圈等帶動經濟發展無可限量，相關效益不僅士林，還有北士科、圓山創新、未來社子生態等發展都非常關鍵，劍潭站大樓預計2028年完工啟動，將蓋成地下3層、地上16層的複合大樓。

北捷董事長趙紹廉致詞時，也向輝達執行長黃仁勳喊話，表示黃仁勳聽到沒有，我們這棟大樓，最適合做您的企業總部」。

北捷生活事業處長馮兆興表示，未來多目標大樓將採A級商辦規格規畫，1樓規畫為開放空間結合北藝的活動與表演；2至3樓規畫商場及教保中心、4樓至14樓做商辦使用、至於15、16樓將招商景觀餐廳，總樓地板面積達1萬1千多坪，地面層串連綠廊，重塑人行空間及街道景觀，打造樂舞廣場及悠活廣場等開放空間，提升運輸、生活及休閒多元都市服務功能。預計每年將為北捷賺得2億元業外收入。

蔣萬安今天上午主持動土儀式，蔣萬安也透露，前市府時期，北捷規畫此案時是在前年，當時他還沒有擔任市長，當時都審會議委員審查時有下一個但書，因當時有各種不同意見，但書要求要等未來新市長通盤了解，拍板定案才會繼續。

蔣說，他上任之後北捷董事長、總經理也有來報告，蔣說，他認為「對的事情就要堅持，後來專簽決定，要為地方做1個TOD多目標大樓」，帶動的不僅士林地區，包括北士科、圓山創新、未來社子生態等發展，都具有非常關鍵的引導效益，甚至確定之後，努力往這麼目標前進，去年簽約時，他也請捷運公司加速動工。

不過由於先前北捷規畫時，曾有建築師認為，TOD大樓將破壞劍潭站特殊的龍骨屋頂景觀，蔣萬安今天表示，因之前各界有不同意見，北捷也都有送都市設計審議充分討論，所以也做了相關調整，包括建築立面調整成截角方式，樓高也從18層調整到16層等，也都得到委員們的肯定，做了這些優化，年初已經都審通過，就會照目前這樣的方式來進行。

劍潭站多目標大樓未來中山北路官道第一排，將興建A級商辦規格，劍潭站出站及到辦公室，往北至北士科也只要4分鐘，往南到台北車站9分鐘，往東到大巨蛋看棒球25分鐘、往西至新板特區，或往信義商圈僅需30分鐘，將是大型企業總部的絕佳地點。

北捷生活事業處長馮兆興表示，未來多目標大樓將採A級商辦規格規畫，一樓規畫為開放空間結合北藝的活動與表演；二至三樓規畫商場及教保中心、四樓至十四樓做商辦使用、十五、十六樓將招商景觀餐廳。圖／北捷提供
北捷生活事業處長馮兆興表示，未來多目標大樓將採A級商辦規格規畫，一樓規畫為開放空間結合北藝的活動與表演；二至三樓規畫商場及教保中心、四樓至十四樓做商辦使用、十五、十六樓將招商景觀餐廳。圖／北捷提供
不過由於先前北捷規畫時，曾有人憂心TOD大樓將破壞劍潭站特殊的龍骨屋頂景觀，蔣萬安表示，北捷都有送都市設計審議充分討論，也做了相關調整，包括建築立面調整成截角方式，還有樓高降低為16樓。記者林麗玉／攝影
不過由於先前北捷規畫時，曾有人憂心TOD大樓將破壞劍潭站特殊的龍骨屋頂景觀，蔣萬安表示，北捷都有送都市設計審議充分討論，也做了相關調整，包括建築立面調整成截角方式，還有樓高降低為16樓。記者林麗玉／攝影
台北捷運劍潭站多目標大樓今天動土。記者林麗玉／攝影
台北捷運劍潭站多目標大樓今天動土。記者林麗玉／攝影

北士科 北捷 蔣萬安

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