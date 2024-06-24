一殯正式拆了 蔣萬安：先曬地做停車場、續彙整地方意見
從1964年完工至今，已經走過一甲子的台北第一殯儀館，本月12日卸下景行廳銜牌後，今天上午正式展開拆除作業，上午8點30分一殯開始拆除，台北市長蔣萬安今天受訪表示，今天正式拆除後，需要一段時間曬地，初步就是做臨時停車場及綠地，也會持續彙整收集地方的意見，曬地過後就會來照民眾、地方的需求來進行。
媒體也問蔣萬安，未來台北市的殯葬量能集中到第二殯儀館，如果遇到喪事旺日，是否擔心交通跟停車場不足問題？蔣說，二殯整體的量能總共28廳，超過之前一殯和二殯總體21廳。至於交通的規畫，除了二殯停車場、水岸停車場的建置，還有增闢接駁懷恩專車。
蔣也說，市府在二殯周邊也會進行行穿線號誌早開、及整體交通優化、科技執法等。另外旺日的時候也都會提前包括分局、殯葬處以及交控中心來事先相關疏導，會透過多管齊下方式，希望能夠在未來二殯這邊量能的提升、或者旺日的時候，都能夠舒緩相關的周邊交通。
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