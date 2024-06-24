快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

一殯正式拆了 蔣萬安：先曬地做停車場、續彙整地方意見

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第一殯儀館24日展開拆除工作，首先拆除景行廳。記者曾原信／攝影
台北市第一殯儀館24日展開拆除工作，首先拆除景行廳。記者曾原信／攝影

從1964年完工至今，已經走過一甲子的台北第一殯儀館，本月12日卸下景行廳銜牌後，今天上午正式展開拆除作業，上午8點30分一殯開始拆除，台北市長蔣萬安今天受訪表示，今天正式拆除後，需要一段時間曬地，初步就是做臨時停車場及綠地，也會持續彙整收集地方的意見，曬地過後就會來照民眾、地方的需求來進行。

媒體也問蔣萬安，未來台北市的殯葬量能集中到第二殯儀館，如果遇到喪事旺日，是否擔心交通跟停車場不足問題？蔣說，二殯整體的量能總共28廳，超過之前一殯和二殯總體21廳。至於交通的規畫，除了二殯停車場、水岸停車場的建置，還有增闢接駁懷恩專車。

蔣也說，市府在二殯周邊也會進行行穿線號誌早開、及整體交通優化、科技執法等。另外旺日的時候也都會提前包括分局、殯葬處以及交控中心來事先相關疏導，會透過多管齊下方式，希望能夠在未來二殯這邊量能的提升、或者旺日的時候，都能夠舒緩相關的周邊交通。

停車場 第一殯儀館

延伸閱讀

賴清德首度敞廳談話提釋憲 蔣萬安8字向總統喊話

國會改革藍白2026陽謀？蔣萬安嗆林右昌：為選舉擋修法

蔣萬安國際粉紅日曬粉紅元素 網敲碗：芭比市長

解謎了!「鬼臉」漏網鏡頭原因 蔣萬安今再頒獎pose超萌

相關新聞

淡水4088戶大停電 里長：里民狂抱怨太熱沒法開冷氣

新北市淡水區淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶，今上午10點40分因沙崙配電變電所地下電纜故障，造成饋線跳脫停電，...

雙北微型電動二輪車 6年事故逾3500件

道路交通管理處罰條例前年修法，微型電動二輪車今年11月30日前需投保、掛車牌才能上路。經統計，雙北微型電動二輪車從201...

避擋龍骨降高..劍潭TOD蔣萬安動工 北捷董向黃仁勳招手

台北捷運劍潭站多目標大樓今天動土，台北市長蔣萬安表示，北市作為與國際接軌的首善之都，會善用北捷綿密網絡優勢及站點發展TO...

一殯正式拆了 蔣萬安：先曬地做停車場、續彙整地方意見

從1964年完工至今，已經走過一甲子的台北第一殯儀館，本月12日卸下景行廳銜牌後，今天上午正式展開拆除作業，上午8點30...

北捷劍潭站多目標大樓動土 董事長喊話黃仁勳投資

台北市長蔣萬安上午在台北捷運董事長趙紹廉、總經理黃清信、大陸工程代表等人陪同下，出席台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓動...

大巨蛋逢大雨又漏.… 蔣萬安：要遠雄6月28日前提檢討報告

昨天下午受對流雲系發展旺盛影響，台北市再度大雷雨，不過台北大巨蛋又因大雨室內再度漏水，北市議員陳宥丞質疑，大巨蛋左外野座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。