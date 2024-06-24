淡水4088戶大停電 里長：里民狂抱怨太熱沒法開冷氣

新北市淡水區淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶，今上午10點40分因沙崙配電變電所地下電纜故障，造成饋線跳脫停電，共影響4088戶。台電說，1分鐘內供復電179戶，經轉供約半小時後復電全數復電。受停電影響的竿蓁里長王信崇說，住宅區的里民不停抱怨沒法開冷氣太熱，認為只是饋線跳脫「怎麼修這麼久？」還好現已復電，不然大家怨氣會更多。

台電指出，沙崙配電變電所第31號饋線上午10點40分，因地下電纜故障，造成饋線跳脫，讓淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶共4088戶停電。台電派人員搶修，1分鐘內供復電179戶，經轉供約半小時後復電全數復電。

竿蓁里長王信崇說，里民不停抱怨，尤其住宅區里民沒法開冷氣、電扇，屋內太熱，且路上紅綠燈也停電，饋線跳脫「怎麼修這麼久？」還好現已復電，否則大家怨氣會更多。