快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

淡水4088戶大停電 里長：里民狂抱怨太熱沒法開冷氣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
捷運紅樹林旁的紅樹林路一帶今上午10點40分停電。本報資料照
捷運紅樹林旁的紅樹林路一帶今上午10點40分停電。本報資料照

新北市淡水區淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶，今上午10點40分因沙崙配電變電所地下電纜故障，造成饋線跳脫停電，共影響4088戶。台電說，1分鐘內供復電179戶，經轉供約半小時後復電全數復電。受停電影響的竿蓁里長王信崇說，住宅區的里民不停抱怨沒法開冷氣太熱，認為只是饋線跳脫「怎麼修這麼久？」還好現已復電，不然大家怨氣會更多。

台電指出，沙崙配電變電所第31號饋線上午10點40分，因地下電纜故障，造成饋線跳脫，讓淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶共4088戶停電。台電派人員搶修，1分鐘內供復電179戶，經轉供約半小時後復電全數復電。

竿蓁里長王信崇說，里民不停抱怨，尤其住宅區里民沒法開冷氣、電扇，屋內太熱，且路上紅綠燈也停電，饋線跳脫「怎麼修這麼久？」還好現已復電，否則大家怨氣會更多。

停電 台電

延伸閱讀

曼徹斯特機場大停電 逾百航班取消旅客擠爆機場

高雄三民區826戶清晨停電 住戶哀號竟是這原因、台電搶救中

小客車撞毀變電箱 高雄三民區826戶停電、搶修復電逾9成

曼徹斯特機場大停電！英媒：人群擠爆 大量航班取消或嚴重延誤

相關新聞

淡水4088戶大停電 里長：里民狂抱怨太熱沒法開冷氣

新北市淡水區淡金路、紅樹林路、坪頂路、淡金路一段一帶，今上午10點40分因沙崙配電變電所地下電纜故障，造成饋線跳脫停電，...

雙北微型電動二輪車 6年事故逾3500件

道路交通管理處罰條例前年修法，微型電動二輪車今年11月30日前需投保、掛車牌才能上路。經統計，雙北微型電動二輪車從201...

避擋龍骨降高..劍潭TOD蔣萬安動工 北捷董向黃仁勳招手

台北捷運劍潭站多目標大樓今天動土，台北市長蔣萬安表示，北市作為與國際接軌的首善之都，會善用北捷綿密網絡優勢及站點發展TO...

一殯正式拆了 蔣萬安：先曬地做停車場、續彙整地方意見

從1964年完工至今，已經走過一甲子的台北第一殯儀館，本月12日卸下景行廳銜牌後，今天上午正式展開拆除作業，上午8點30...

北捷劍潭站多目標大樓動土 董事長喊話黃仁勳投資

台北市長蔣萬安上午在台北捷運董事長趙紹廉、總經理黃清信、大陸工程代表等人陪同下，出席台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓動...

大巨蛋逢大雨又漏.… 蔣萬安：要遠雄6月28日前提檢討報告

昨天下午受對流雲系發展旺盛影響，台北市再度大雷雨，不過台北大巨蛋又因大雨室內再度漏水，北市議員陳宥丞質疑，大巨蛋左外野座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。