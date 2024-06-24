疑害貓咪低血鉀死亡 新北：飼料送驗結果合格

新北市政府動保處今天表示，日前民眾於臉書舉報寵物貓疑因食用某品牌貓咪飼料，造成低血鉀死亡，經稽查並將飼料針對微量元素等成分含量送驗，結果皆符合法定限量標準。

動保處發布新聞稿指出，日前接獲舉報寵物貓疑因食用貓咪飼料，造成低血鉀死亡或就醫情形，經查販賣疑有問題飼料的廠商有1家設立於新北市。

動保處表示，經抽查並將疑有問題飼料送驗，針對微量元素等成分含量進行化驗，經農業部公告其衛生安全檢驗結果，皆符合法定限量標準。

動保處表示，廠商未完整提供疑有問題批號產品、相關銷售通路及庫存數量，因此，動保處認定有規避、妨礙或拒絕檢查人員之檢查或抽樣檢驗者的規定，依違反動物保護法處新台幣3萬元罰鍰；飼料標示水分、omega-3、omega-6含量不實部分，已要求廠商修正，處3萬元罰鍰，合計6萬元。

動保處表示，依據農業部日前召開專家學者會議內容，造成寵物貓低血鉀症狀因素多重且複雜，針對此次案例血檢報告及臨床症狀，未能歸納出單一導致低血鉀的原因。

動保處表示，為確保寵物食安，持續抽查，截至5月針對乾飼料、罐頭、零食、保健品、包裝文字、有效期限、食品工廠、分裝食品等進行稽查，共計查核63件，開罰3件。