坪林試辦假日封街 七八年級生發願製茶打國際盃

2006年雪隧開通後，北宜公路車流量大減，坪林茶鄉人潮、商機流失不少，部分茶行、茶農退場，近年仍有許多懷抱使命的茶二代、茶三代還鄉，希望擦亮家鄉「坪林包種茶」品牌。坪林老街也從昨起試行半年的假日封街計畫，整條坪林街改為行人徒步區，汽機車止步，希望拉長遊客走讀坪林時間與深度。

區長周慶珍說，要改為徒步區一事，起初面臨地方居民質疑及雜音，經 逐步溝通才凝聚共識。

坪林商圈發展協會理事長高明富說，透過封街打造吃喝玩樂一條龍，封街第一個周末遊客比過往停留多2小時，商圈也開發「遊樂趣App」，能掌握有哪家攤販到場，並串連深坑、雙溪及石碇等老街商圈打團體戰。

包種茶是坪林經濟命脈，坪林約有200名茶農，青年茶農6年前組成「坪林青年茶業發展協會」，七、八年級生是主力，有人是留美碩士、有人學資工出身，回鄉後學製茶基本功，或到茶改場上課學習。

坪林青年茶業發展協會會長鄭佑昇提到，坪林位於翡翠水庫上游，全區是水源保護區，缺乏建地，難以擴廠，各茶農能使用的製茶空間有限，量能難提高，若有大型製茶廠就能提升製茶效率，將產業的餅做大。

台北水源特定區管理分署副分署長李世偉指出，這部分要由新北市府通盤檢討去做變更，若內政部同意，分署會依法辦理。新北農業局表示，依現行都市計畫土地管制規定，能從事農耕，但不能申請新建農業設施，城鄉局已在研究如何解套。

農業局指出，有輔導坪林既有合法建物申請初級加工場，目前有2家核准，將持續盤點當地閒置或低度使用場域，透過空間改造方式供茶農使用。

80年代是包種茶全盛時期，零售價1台斤2000元至3000元，比賽鍍金1台斤可達8000元。茶農說，日本人也頗愛包種茶風味，如何助包種茶進軍國際市場，希望公部門助一臂之力，助農友打國際盃。