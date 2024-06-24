聽新聞
test
0:00 / 0:00

坪林試辦假日封街 七八年級生發願製茶打國際盃

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北報導
坪林青年茶業發展協會成員主力是七、八年級生，向心力強，也樂於彼此互助。記者王慧瑛／攝影
坪林青年茶業發展協會成員主力是七、八年級生，向心力強，也樂於彼此互助。記者王慧瑛／攝影

2006年雪隧開通後，北宜公路車流量大減，坪林茶鄉人潮、商機流失不少，部分茶行、茶農退場，近年仍有許多懷抱使命的茶二代、茶三代還鄉，希望擦亮家鄉「坪林包種茶」品牌。坪林老街也從昨起試行半年的假日封街計畫，整條坪林街改為行人徒步區，汽機車止步，希望拉長遊客走讀坪林時間與深度。

區長周慶珍說，要改為徒步區一事，起初面臨地方居民質疑及雜音，經 逐步溝通才凝聚共識。

坪林商圈發展協會理事長高明富說，透過封街打造吃喝玩樂一條龍，封街第一個周末遊客比過往停留多2小時，商圈也開發「遊樂趣App」，能掌握有哪家攤販到場，並串連深坑、雙溪及石碇等老街商圈打團體戰。

包種茶是坪林經濟命脈，坪林約有200名茶農，青年茶農6年前組成「坪林青年茶業發展協會」，七、八年級生是主力，有人是留美碩士、有人學資工出身，回鄉後學製茶基本功，或到茶改場上課學習。

坪林青年茶業發展協會會長鄭佑昇提到，坪林位於翡翠水庫上游，全區是水源保護區，缺乏建地，難以擴廠，各茶農能使用的製茶空間有限，量能難提高，若有大型製茶廠就能提升製茶效率，將產業的餅做大。

台北水源特定區管理分署副分署長李世偉指出，這部分要由新北市府通盤檢討去做變更，若內政部同意，分署會依法辦理。新北農業局表示，依現行都市計畫土地管制規定，能從事農耕，但不能申請新建農業設施，城鄉局已在研究如何解套。

農業局指出，有輔導坪林既有合法建物申請初級加工場，目前有2家核准，將持續盤點當地閒置或低度使用場域，透過空間改造方式供茶農使用。

80年代是包種茶全盛時期，零售價1台斤2000元至3000元，比賽鍍金1台斤可達8000元。茶農說，日本人也頗愛包種茶風味，如何助包種茶進軍國際市場，希望公部門助一臂之力，助農友打國際盃。

北宜公路 坪林 翡翠水庫 老街 雪隧 青年

延伸閱讀

筏子溪旁石虎又遭路殺 中市府籲「夜行熱區」減速慢行

汽機車止步！坪林老街啟動周末封街徒步區 盼吸人潮打造商圈新風貌

山水茶鄉坪林的生存挑戰 青農倡成立共同製茶廠打國際盃

iRent攜手臺南市農業局 力挺臺南國際芒果節

相關新聞

雙北微型電動二輪車 6年事故逾3500件

道路交通管理處罰條例前年修法，微型電動二輪車今年11月30日前需投保、掛車牌才能上路。經統計，雙北微型電動二輪車從201...

承銷人過世還有拍賣紀錄？ 新北果菜：加強查核

新北果菜公司去年爆發弊案，市議員黃淑君持續追查，發現有承銷人已死亡竟還有拍賣紀錄，且果菜公司經手的營養午餐產銷履歷蔬菜，...

坪林試辦假日封街 七八年級生發願製茶打國際盃

2006年雪隧開通後，北宜公路車流量大減，坪林茶鄉人潮、商機流失不少，部分茶行、茶農退場，近年仍有許多懷抱使命的茶二代、...

民進黨新北執評委改選出爐！近半35歲以下 蘇巧慧：年輕化

民進黨新北市黨部今天完成執委及評委改選，市黨部主委蘇巧慧表示，這次執評委參選情況踴躍，且新任者平均年齡相對較過往年輕，未...

新北果菜去年弊案叢生 今再爆承銷人已死亡卻有買賣紀錄

新北果菜公司去年爆發弊案，新北市議員黃淑君持續追查，發現日前有承銷人已經死亡，竟還有拍賣紀錄，且果菜公司經手的營養午餐產銷履歷蔬菜，長期由雲林的產銷班獲得，有農民投訴，其他縣市履歷蔬菜要先賣到雲林產銷系統，才能銷入新北，質疑其中有弊。對此，果菜公司今天也回應了。...

大雨瞬炸北市！中正雨量驚人 市民大道、中華路1段地下室積水

台北市今天午後再度大雨，1999接獲民眾通報，包括市民大道下重慶北路段積水；萬華區中華路一段114巷2號路面（及建物地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。