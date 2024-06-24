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承銷人過世還有拍賣紀錄？ 新北果菜：加強查核

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北果菜公司對於議員的質疑做出回應說明 。本報資料照片
新北果菜公司對於議員的質疑做出回應說明 。本報資料照片

新北果菜公司去年爆發弊案，市議員黃淑君持續追查，發現有承銷人已死亡竟還有拍賣紀錄，且果菜公司經手的營養午餐產銷履歷蔬菜，長期由雲林的產銷班獲得，有農民投訴，其他縣市履歷蔬菜要先賣到雲林產銷系統，才能銷入新北，質疑有弊。果菜公司回應，公司非公務機關，無法連接內政部戶政資料，只能待親屬至戶政辦理死亡登記，配合金流銀行通知才能註銷，將加強查核，並與金流銀行商討因應方案。

黃淑君日前在議會質詢指，她花1年緊追新北果菜公司弊案，希望相關交易有光透進來的一天，為農民、市民、承銷人、行口、攤商謀求正義。

黃淑君說，果菜公司負責新北各級學校有機蔬菜與履歷蔬菜採購，不過她發現，履歷蔬菜長期由雲林縣的產銷班取得資格，有農民向她投訴，想把履歷蔬菜賣到新北，只能透過雲林相關系統，新北採購範圍應該是全國農友，為何獨厚雲林？

新北果菜指出，公司供應單位皆由公開委員會評選產生，營養午餐有機及產銷履歷蔬菜，公司只會向得標廠商訂購，不會直接與農友洽購，得標廠商需自行種植或向農友訂約契作，蔬菜來源方式由各供應單位自行決定，公司依法依合約要求廠商穩定供貨，不介入干涉。

新北 產銷履歷 雲林

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