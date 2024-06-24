雙北微型電動二輪車 6年事故逾3500件

道路交通管理處罰條例前年修法，微型電動二輪車今年11月30日前需投保、掛車牌才能上路。經統計，雙北微型電動二輪車從2018至今年5月，北市事故達1394起、582人傷亡；新北2201起事故、傷亡1881人，新北今年1至5月違規取締866件，以外籍人士居多，新北交大分析，使用者以移工為大宗，因不用考照、易購買，是移工偏好的交通工具。

據監理所統計，北市約6000輛微型電動二輪車，目前申請牌照數4997張，約1成5未領牌。北市議員陳宥丞說，部分車主可能不知道要領牌才能上路，市府應趁最後不到半年，加強宣導相關配套，包括騎乘時速上限、停放地點、是否戴安全帽等。

議員汪志冰也說，先前因免照、方便取得，讓車輛愈來愈普及，肇事地點主要在人行道、自行車道，但因微型電動二輪車法規屬於慢車，在台北市不可以走人行道及自行車道，仍有許多民眾霧煞煞。

北市交通局科長朱宸佐表示，電動自行車已更名為微型電動二輪車，依規定需登記、領牌、投保強制車險，且年滿14歲以上才能騎乘，需佩戴安全帽、不可騎上人行道、自行車道（河濱自行車道除外）、不載人、不載貨，最高速限為25公里。今年11月30日起未領用號牌上路者，將處1200元以上3600元以下罰鍰。新北交大也製作多國語言版本文宣，針對外籍人士、青少年加強宣導。

另，北市議員柳采葳也質疑，路上常看到另一款電動輔助二輪車，不在此次未領牌不可上路車種範圍，但北市電輔自行車去年事故數228件，只比微型電動二輪車233件少5件，籲電輔自行車也應該納管。北市交大表示，要由交通部統一規範，會向中央反映。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，的確應評估是否納管，納管後是否要戴安全帽、行駛路段限制等，會有一些不便，但從事故型態與件數來看，確實要正視。

北市警察局交通大隊統計，台北市2021至2023年微型電動二輪車事故數分別為214、260、233件；電動輔助自行車2021至2023年事故數為108、165、228件，其中2023年僅差5件。