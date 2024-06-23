議員籲勿賣中和精華地 新北：財政難才提共同開發

民進黨新北議員張嘉玲說，支持已老舊的中和警分局蓋新廳舍，但市府不應以聯合開發方式賣掉中和精華地段土地。新北市府指出，財政有困難，為更新廳舍才提共同開發案。

張嘉玲先前在新北市議會質詢表示，大洋塑膠捐贈中和區板南路以西及建康路北側共2筆、1574坪的土地給新北市政府，其中使用分區分別是機關用地及住宅區，鄰近捷運站與好市多（Costco），屬於精華地段。

她指出，由於中和警分局廳舍老舊，目前市府預計將機關用地興建警察廳舍，她非常支持，不過市府竟以沒錢蓋警分局廳舍為由，要將住宅用地以聯合開發方式賣掉，也就是將住宅用地賣給建商，由建商協助興建中和警分局廳舍，至於住宅用地建物蓋好後，也會分回部分戶數給市府。

張嘉玲說，此舉就等同賣掉祖產，這麼精華的地段保留給市民、市庫非常重要。

她表示，前陣子財政部國有財產署才在附近讓售1塊土地，保守估計換算成市府這塊土地，賣掉一半也有近新台幣9億元。

張嘉玲說，剛好中和缺地蓋社宅，她建議這塊地應興辦社宅，或採設定地上權方式籌措蓋中和警分局廳舍費用，如此一來可以達到興建警察廳舍、減輕市庫負擔、又保留市地所有權的3贏局面。

財政局今天表示，在這起共同開發案中將興建1棟住宅大樓及1棟公家機關大樓，公家機關部分規劃興建地下4層、地上7層的建築，去年4月將案件送入議會，概估總經費約新台幣8.5億元，目前仍在議會審查中。

財政局長陳榮貴指出，會持續與議員溝通；招標時也會公告分屋比例，也就是先扣除警察廳舍的部分，剩下的再按比例拿回房屋，只是當初規劃合建的價格，目前可能已經蓋不起來。

他表示，市府就是財政困難，若有錢，為何不自已蓋，為更新已老舊的中和警分局及交通分隊的廳舍，提供更安全及實用的辦公環境，才會提出此共同開發案。

陳榮貴指出，全案才經過1年多，根據警察局的最新概估，興建成本已增加1億餘元，達9億8800多萬元，若案子不趕快過並盡快辦理招商，可能成本會持續飆高，將增加更新廳舍的困難度。