午後雷陣雨大巨蛋又漏水 北市議員籲第三方調查

受對流雲系發展旺盛影響，台北市今天降下大雨。市議員陳宥丞晚間表示，大巨蛋左外野座位區下午又漏水，建議委由公正第三方協助調查處理，並提供修繕建議。

台灣民眾黨籍台北市議員陳宥丞晚間透過訊息表示，大巨蛋漏水已成棒球比賽中的必然存在，球迷表示買票進場像抽盲盒很無奈，就算更換座位，看球感受和舒適度已大打折扣，就連觀賽的國外友人也覺新蓋好的大巨蛋就漏水非常荒謬。

陳宥丞指出，台北市政府或遠雄公司迄今都未提出有效解決改善方案及因應作為，建議委由公正第三方協助儘速調查處理，由專家學者及第三方勘驗和提供修繕建議。

他說，大巨蛋金雞母卻成落湯雞，不及時處理，勢必會影響未來申請國際賽事的資格及條件，屆時遠雄與北市府都無法承擔責任。