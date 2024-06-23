民進黨新北執評委改選出爐！近半35歲以下 蘇巧慧：年輕化
民進黨新北市黨部今天完成執委及評委改選，市黨部主委蘇巧慧表示，這次執評委參選情況踴躍，且新任者平均年齡相對較過往年輕，未來會與執評委共同推動黨務年輕化等工作。
民進黨新北市黨部發布新聞稿指出，市黨部第8屆執行委員暨評議委員改選，順利選出16席執行委員、9席評議委員，新任評委召集人由許家豪擔任。
黨部指出，此屆執行委員共23人參選，評委共11人參選，經投票順利選出16席執委及9席評委，其中6人年紀是25到35歲間青年世代，而評召許家豪僅31歲。
蘇巧慧表示，這次執評委參選情況踴躍，除了有資深前輩爭取連任，也有多名青年夥伴投入參選，使得新任執評委平均年齡相對較過往年輕。
她指出，未來會與執評委共同推動黨務年輕化，擦亮民進黨的招牌，深化新北民主力量，攜手堅定台灣民主、推動新北進步。
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