礦工自掏老人年金創辦！猴硐礦工文史館6/29熄燈 經部將接手原址續營

由一群老礦工自辦、導覽的猴硐礦工文史館因租約到期，6月29日將熄燈。創辦人周朝南說，經濟部將接手，且已與原房東簽約5年，文史館會於原址再點燈，礦工精神不滅。

猴硐礦工文史館臉書（Facebook）粉絲專頁簡介這樣寫道「本館是由一群老礦工用自己的老人年金和長滿老繭的雙手打造而成猴硐礦工文史館。猴硐不是只有貓，還有更重要的在地文物資產要保存，在地歷史文化要傳承。」

新北市瑞芳區猴硐曾是台灣重要煤礦產區，後來隨礦災頻繁、缺少新血加入而停產並沒落。周朝南今天告訴中央社記者，早年是礦工用生命挖出台灣的經濟奇蹟，他不忍礦工故事被人遺忘，2019年與其他老礦工自掏腰包創建礦工文史館，不僅保存老照片與眾多文物，也免費為遊客導覽，後續也獲得勞動部計畫支持。

周朝南說，自今年1月房東告知租約6月底到期、無法續租後，他們發起「許我一座公立礦工博物館」連署，獲得數千人支持；後來經多方奔走、透過中央部會協調，最後將由經濟部地質調查及礦業管理中心接手，且日前已與原房東簽約，礦工文史館確定可以留在原址。

他指出，這個原本由老礦工經營的礦工文史館未來會改由經濟部主導，他們會轉為協辦角色，他也會把館內與家中留存的文物捐給國家，協助政府繼續經營。

周朝南表示，接下來的經營方向要等到7月與經濟部商談後才會比較明朗，不過希望政府做的文史館會比他們做得更響、更亮、更光明。

猴硐礦工文史館透過臉書發文指出，6月29日下午2時將在礦工文史館舉辦感恩熄燈會，除邀請大家一起見證文史館5年來成果，現場也贈送報名者1本礦工文史館誌及文史館風景明信片，現場還有礦工文史館熄燈專用郵戳可以蓋，這是台灣百年礦工史首次有紀念礦工的郵戳。

新北市觀光旅遊局表示，礦工文史館建物屬於瑞三公司私人產業，在得知礦工文史館將於今年6月底租約到期後，就有協助與瑞三公司溝通續租可行性，另就觀旅局轄下烘砂室、礦工浴室也可與礦工文史館進行相關合作。後續也會視中央部會安排情況，盡力協助。