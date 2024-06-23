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沙崙海灘開放露曙光7月起調查一年海象...議員批慢半拍

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
沙崙海灘是婚紗拍攝知名景點。圖／本報資料照
沙崙海灘是婚紗拍攝知名景點。圖／本報資料照

因民眾溺斃關閉10年之久的淡水沙崙海域，新北市經發局曾在2021年、2022年做過冬季、夏季海象調查，認為5到9月海域從事水上活動屬低度風險，但新北水安會認為調查資料不足，觀旅局今年7月將展開為期一年的海象調查。議員鄭宇恩說，沙崙海象調查早在2022年底完成，卻拖一年半才要全面評估，錯失在世壯運舉辦救生項目機會。

淡水沙崙海水浴場曾紅極一時，為地方帶來商機，但海水浴場在縣府時代倒閉後，常發生溺水事件，被公告為危險海域，周邊商家一一撤離，2012年因發生4死意外，沙崙海水浴場成為禁止水域遊憩活動區域。民團近年極力爭取海域開放，台灣開放水域聯盟召集人李元治指出，沙崙海域調查結果並非危險海域，越禁止只會讓民眾對海的認識越薄弱，應改變戒嚴時代溺水就關閉的觀念。

新北經發局在2021年、2022年做過冬季、夏季海象調查，認為5到9月海域從事水上活動屬低度風險。但水安會認為數據不夠佐證安全性，周邊海域有離案流風險，因此觀旅局7月起將展開為期一年的海象調查，項目涵蓋了潮汐、海流、浪高等多項海洋數據，分析一年不同季節的海象條件，目標制定合適的水域遊憩活動規範和限制條件，確保未來可能開放的海域在可控情況下運營。

消防局指出，與淡水體育協會及區公所合作，於每年5、6、9月例假日及7、8月每日，由消防人員及淡水體育會沙崙海域安全巡邏及駐點警戒，並與觀旅局水域安全聯合稽查，保障淡水沙崙海域的安全。

鄭宇恩說，經發局所做沙崙海象調查早在2022年底完成，卻拖了一年半才又稱要全面評估，因為新北的消極和拖延，沙崙錯失舉辦世壯運救生項目的機會，讓沙崙的水戒嚴再影響地方發展。她盼市府別再只是半年發一次新聞稿，而是真正能對沙崙海域開放有所作為。

海象 淡水

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