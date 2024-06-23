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沙崙海域是否開放 新北將進行1年海象調查評估

中央社／ 新北23日電

新北市政府今天表示，昔稱沙崙海水浴場封閉多年，在地方有重新開放呼聲下，將招標委外辦理全年4季沙崙海域海象調查，在確保安全下評估是否開放部分水上活動。

新北市消防局今天發布新聞稿指出，沙崙海域曾於101年發生重大溺水事故，為保障市民安全，該區域自102年起公告為禁止水域遊憩活動區域。

消防局表示，為維護公共安全，消防局與淡水體育協會及區公所合作，於每年5、6、9月例假日及7、8月每日，進行沙崙海域安全巡邏及駐點警戒，並配合觀光旅遊局執行水域安全聯合稽查，以保障淡水沙崙海域的安全。

新北觀旅局長楊宗珉向中央社記者表示，當地有重新開放沙崙沙灘及水上活動的聲音，再加上鄰近正推動沙崙文創園區的建設，因此，為確保民眾安全，市府對於是否重新開放沙崙海域，將進行慎重且全面的評估。

他表示，過去曾有單就夏季的海域海象調查，但為了確保安全，特別向中央爭取經費，將於6月26日招標，評選廠商辦理沙崙海域的海象調查作業，預定自7月起展開一整年完整4季的調查，分析不同季節的海象條件，涵蓋了潮汐、海流、浪高等多項海洋數據。

他表示，過去曾有海象調查發現有岸際暗流的存在，屬於危險水域，也可能增加水上活動的危險，因此，這次將進行全面評估，除非在能確保安全下，否則絕不會開放戲水，並確定在安全可控的情況下訂定管理機制。

海象 淡水

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