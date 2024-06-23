蔣萬安國際粉紅日曬粉紅元素 網敲碗：芭比市長
今天是國際粉紅日 NationalPinkDay，台北市長蔣萬安今天在臉書貼出在粉紅辦公桌上批公文的照片，表示「我的心情都跟著粉嫩、浪漫了起來。」想不到蔣萬安搭上粉紅色毫無違和感，吸引上百網友留言，有網友問「頑皮豹呢？」還有網友要市長穿粉紅色襯衫、建議挑染一小撮粉紅髮，又何妨？還有網友敲碗「少了粉紅色蝴蝶髮夾」、「芭比市長...」。
蔣萬安說，在這個可愛的節日，一起曬出你身上的粉紅元素，消弭色彩的刻板印象，拒絕歧視、尊重人權！不論年齡、性別，人人都可以喜歡粉紅色。
蔣萬安臉書貼文一出，湧入大批網友按讚，更吸引上百網友留言，也意外釣出同黨立委陳菁徽留言「粉紅是我的最愛」，翁曉玲也來留言「謝謝萬安市長尊重多元文化。」
還有許多網友留言「粉紅色，真的很療癒啊～」還有網友說，「要是我抱著史努比工作，一定沒辦法安下心做事…」、「粉紅是溫暖的顏色。」
不過市長在充滿粉紅色的物件裡辦公，有網友馬上聯想「芭比市長～」，不過也有網友問「頑皮豹呢？」「少了粉紅色蝴蝶髮夾」、「挑染一小撮粉紅髮，又何妨？」
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