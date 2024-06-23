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承銷人死亡竟有買賣紀錄？新北果菜：加強查核

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北果菜公司。本報資料照
新北果菜公司。本報資料照

新北果菜公司去年爆發弊案，新北市議員黃淑君持續追查，發現日前有承銷人已經死亡，竟還有拍賣紀錄，且果菜公司經手的營養午餐產銷履歷蔬菜，長期由雲林的產銷班獲得，有農民投訴，其他縣市履歷蔬菜要先賣到雲林產銷系統，才能銷入新北，質疑其中有弊。果菜公司回應，公司非公務機關，無法連接內政部戶政資料，只能待親屬至戶政辦理死亡登記，配合金流銀行通知才能註銷，將加強巡查核並與金流銀行商討針對因應方案。

新北果菜運銷公司去年傳出拍賣人疑似圖利特定廠商遭到檢調搜索，目前仍在地檢署偵辦中。黃淑君日前在議會質詢時指出，她花了一年緊追新北果菜公司的弊案，就是希望相關交易有光透進來的一天，為農民、市民、承銷人、行口、攤商謀求更好的正義。

黃淑君說，新北每年營養午餐預算不斷提高，果菜公司負責新北各級學校有機蔬菜與履歷蔬菜採購，不過她發現，履歷蔬菜長期由雲林縣的產銷班取得資格，甚至有農民向她投訴，想把履歷蔬菜賣到新北，只能透過雲林相關系統，新北採購範圍應該是全國農友，為何獨厚雲林？

新北果菜指出，公司供應單位皆由公開委員會評選產生，營養午餐有機及產銷履歷蔬菜，公司只會向得標廠商訂購，並不會直接與農友洽購，得標廠商需自行種植或向其他農友訂約契作，蔬菜來源方式由各供應單位自行決定，公司依法依合約要求廠商穩定供貨，不介入干涉。

黃淑君也說，果菜公司內部監察人也發現，果菜公司承銷人死亡，竟然還出現在拍賣交易紀錄，果菜公司管理出了很大問題，連當初承諾議會的內控機制，只有一人名經理負責，質疑只做半套。

果菜公司表示，承銷人死亡他們只能等親屬至戶政辦理死亡登記，配合金流銀行通知即刻續辦理承銷人資格註銷，在此之前為維持交易金流正常運作，對承銷人訂有保證金制度，就是為了要確保交易支付安全完成以保障產地農民權益，會持續檢討改善管理流程。

另公司內控稽核室設於董事會下，已遴聘專責人員到位，藉由內部稽核及內控自評，追蹤內控制度的成效並滾動修訂。

產銷履歷 雲林

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