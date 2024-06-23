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解謎了!「鬼臉」漏網鏡頭原因 蔣萬安今再頒獎pose超萌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安(左二)上周日頒獎給1700多名學生市長獎，竟有一張漏網鏡頭，蔣萬安擺出鬼臉，蔣萬安今天解謎。(擷自蔣萬安臉書)
蔣萬安(左二)上周日頒獎給1700多名學生市長獎，竟有一張漏網鏡頭，蔣萬安擺出鬼臉，蔣萬安今天解謎。(擷自蔣萬安臉書)

繼上周日頒發近1800名高中學生市長獎後，台北市長蔣萬安今天再度「頒獎馬拉松」，上午、下午一整天將頒獎給北市大、特教、公私立高職與國小組學生，總數也將近1700名學生，由於上周同學跟市長比各種愛心拍照pose，蔣萬安今天同樣來者不拒，愛心、跑跑動作都出籠超級可愛，蔣萬安透露，今天一整天已經有心理準備，也是來繼續解鎖新的(拍照pose)技能。

由於上周頒獎，蔣萬安有一個辦鬼臉的漏網鏡頭讓網友超驚艷，讚美市長「全場最可愛」，蔣今天也解謎，當天其實是應同學要求，上來告訴他說市長可以擺個鬼臉，結果照片一出來，「只有我一個人擺鬼臉」，結果那個同學竟然沒有擺。

蔣萬安今天同樣同學要求擺什麼樣的pose，市長超級配合，不過蔣也坦言，笑一整天真的不輕鬆，確實每一張相片照的都一直要微笑，而且不只照一張、要自拍，爸爸媽媽要自拍，臺下親友要自拍，所以1組可能要拍很多張，那真的一整天這樣回去確實臉有一點僵，但是我還是很開心。

媒體追問，想不想未來也親手頒市長獎給大兒子得立，蔣暖爸回應，他一直強調希望說給孩子最大的空間，最小的壓力，「其實每一個孩子都是爸爸媽媽心中市長獎得主」。

蔣萬安今天同樣來者不拒，愛心、跑跑動作都出籠超級可愛，蔣萬安透露，今天一整天已經有心理準備，也是來繼續解鎖新的(拍照pose)技能。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天同樣來者不拒，愛心、跑跑動作都出籠超級可愛，蔣萬安透露，今天一整天已經有心理準備，也是來繼續解鎖新的(拍照pose)技能。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天同樣來者不拒，愛心、跑跑動作都出籠超級可愛，蔣萬安透露，今天一整天已經有心理準備，也是來繼續解鎖新的(拍照pose)技能。圖／北市府提供
蔣萬安今天同樣來者不拒，愛心、跑跑動作都出籠超級可愛，蔣萬安透露，今天一整天已經有心理準備，也是來繼續解鎖新的(拍照pose)技能。圖／北市府提供

自拍 蔣萬安

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