廣告過時8年14年未拆除 充斥台北街頭毀市容

台北市有建物，如高架橋墩、變電箱、圍籬等，充斥不少市政廣告，但不少內容早已過期，甚至連14年前的「台北國際花卉博覽會」的宣傳都未移除。北市新工處坦言，早期設置廣告沒要求單位要在活動結束後多久拆除，未來會和設計單位協調，全市過期廣告1個月內會清除。

有民眾投訴，台北市街道時常看見過期廣告，議員柳采葳指出，除了新生高架橋下沿路都是2017年台北世界大學運動會廣告外，已經是14年前的台北國際花卉博覽會也出現在街頭，廣告上也都已經明顯破損，街上也處處可見2016年台北世界設計之都的廣告，文化局8年來亦無規畫拆除，時廣告充斥台北，損害城市形象。

柳采葳表示，過時廣告不應該出現在台北街頭，市府應定期更新、美化，路邊圍牆、變電箱等處的廣告，如新生高架橋籃球場外，現在放2025年雙北世界壯年運動會廣告，她要求北市府把所有過時廣告拆除，換成近期要宣傳的活動，以提升台北城市形象。

北市新工處長林昆虎回應，許多廣告都是配合當年度活動宣傳設計，早期設置時，沒有要求相關單位配合活動結束多久之後要拆除，現在會持續清查，1個月內會把所有過期廣告物拆除。未來會檢討，並與設計單位約定拆除時間。