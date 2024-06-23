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蔣萬安頒市長獎 面對合照要求有求必應

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北市教育局今天舉行112學年度市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安（左二）出席頒獎，並一一和學生合影，面對各種學生與家長要求的合照姿勢也是有求必應。記者胡經周／攝影
台北市教育局今天舉行112學年度市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安（左二）出席頒獎，並一一和學生合影，面對各種學生與家長要求的合照姿勢也是有求必應。記者胡經周／攝影

台北市教育局今天舉行112學年度市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安出席頒獎，並一一和學生合影，面對各種學生與家長要求的合照姿勢也是有求必應，蔣萬安表示，想擺什麼姿勢都可以告訴他，他都會全力配合，當然最重要要恭喜所有獲獎同學，而且同學們都是紅花，他只是綠葉來襯托，今天所有獲得市長獎的同學，希望除了感到榮耀、光榮同時，也要感恩所有的家長及同學的陪伴。

針對日前中國國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，並稱若犯煽動分裂國家罪，最嚴重將處以死刑。蔣萬安受訪時表示，立場非常堅定一致，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治，也指出對岸的說法，對於兩岸之間和平穩定發展沒有任何幫助。

台北市教育局今天舉行112學年度市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安（左二）出席頒獎，並一一和學生合影，面對各種學生與家長要求的合照姿勢也是有求必應。記者胡經周／攝影
台北市教育局今天舉行112學年度市長獎頒獎典禮，台北市長蔣萬安（左二）出席頒獎，並一一和學生合影，面對各種學生與家長要求的合照姿勢也是有求必應。記者胡經周／攝影
針對日前中國國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，並稱若犯煽動分裂國家罪，最嚴重將處以死刑。台北市長蔣萬安今天受訪時表示，立場非常堅定一致，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治，也指出對岸的說法，對於兩岸之間和平穩定發展沒有任何幫助。記者胡經周／攝影
針對日前中國國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，並稱若犯煽動分裂國家罪，最嚴重將處以死刑。台北市長蔣萬安今天受訪時表示，立場非常堅定一致，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治，也指出對岸的說法，對於兩岸之間和平穩定發展沒有任何幫助。記者胡經周／攝影

中華民國憲法 蔣萬安

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