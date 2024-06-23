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明年幫市長加油！蔣萬安透露有特訓 報名世壯運這1項

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席市長獎頒獎，也透露自己世壯運已經報名一項運動。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席市長獎頒獎，也透露自己世壯運已經報名一項運動。記者林麗玉／攝影

雙北2025「世界壯年運動會」明年就要登場，不過有高達7成5市民不知道此活動，且目前海內外僅1萬多人多報名參加，國外占3千人，距4萬人參與的目標還有一段差距。台北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，

蔣萬安今天上午出席市長獎頒獎，對於七成五市民不知道世壯運舉辦，蔣說，據他了解，目前報民人數都持續一直在增加，而且愈來愈熱絡，甚至很多項目都已經額滿，有些項目報名達到八成，北市府會持續加溫，並且透過各種管道形式宣傳。

蔣說，包括體育單項協會、很多運動團體、大型賽事等，同樣也都會持續透過網路、社群媒體行銷宣傳，也會透過很多企業、駐台使節、相關管道等相信接下來會有愈來愈多外國朋友，來參與世壯運。

蔣萬安今天也透露，他已經報名一項桌球，之前還跟桌球國手江宏傑一起特訓，接下來還會有一些項目。

蔣萬安 運動

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