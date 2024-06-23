聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北辦世壯運 7成5北市民不知情

聯合報／ 記者楊正海李定宇／連線報導
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今年曾共同行銷世壯運。本報資料照片
新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今年曾共同行銷世壯運。本報資料照片

台北市跟新北市明年將一起舉辦「世界壯年運動會」，但有高達7成5台北市民不知道此活動，且目前海內外僅1萬多人多報名參加，國外占3千人，距4萬人參與的目標還有一段差距。雙北世界壯年運動會執委會辦公室表示，將再加強國內外行銷力道。

世壯運明年年5月由雙北聯合舉辦，競賽項目多達35項，競賽場館也橫跨北台灣6縣市，有別以往的國際賽會，主要為鼓勵世界各地喜愛運動的壯年參與競賽，以落實「終身運動」與「全民運動」的理念。目前參賽者包括知名棒球球星周思齊、103歲「全球最年長羽球選手」林友茂，以及眾多跨世代、跨領域運動愛好者。

但北市府近日民調顯示，明年2025雙北一起舉辦世界壯年運動會，知道24.2%、不知道75.8%；另一題是只要年滿30歲，不用經過選拔，都可以報名參加世界壯年運動會，知道的只有13.5%、不知道86.5%。

另外，世壯運預計將吸引110個國家，國內外約4萬名選手參與，並創造高觀光效益，進而帶動整體國內觀光產值提升，但目前參與人數還待提升。

世壯運執委會表示，世壯運過往在歐美國家較為盛行，此次台灣率先舉辦亞洲首場世壯運，今年2月17日開放報名並啟動整體宣傳，至本月21日已有近1萬4千人報名參賽，較原預訂7月17日有1萬500人報名，其實是提早達標。

執委會指出，已透過國內各體育單項協會、大型賽事、運動團體等管道精準行銷、刺激報名外，下半年還會陸續推出賽會主題曲、形象影片、名人口碑推廣，藉由網路社群、市政管道、贊助商通路、各大交通節點等進行宣傳，持續提升世壯運知曉度。

另也參考民調及各方意見，加強國內外行銷力道，讓更多民眾參與這場結合體育及觀光的國際級嘉年華會。

新北體育局表示，已在各級學校、運動中心、路口天橋懸掛宣傳廣告，今年3月起也在新北16個行政區，開400小時世壯運訓練或體驗的免費課程，資訊在世壯運官網，持續鼓勵選手參賽。

運動 體育

延伸閱讀

中職／榊原良行遺孀為雄鷹開球 看老面孔勾起兄弟3連霸回憶

7成5台北市民不知道雙北明年辦世壯運 北市：加強宣傳

中職／周思齊百盜被王威晨逗笑 還要記洋將警告

中職／林安可開轟！獅隊推雙洋投止敗 兄弟又卡在2連勝

相關新聞

雙北辦世壯運 7成5北市民不知情

台北市跟新北市明年將一起舉辦「世界壯年運動會」，但有高達7成5台北市民不知道此活動，且目前海內外僅1萬多人多報名參加，國...

雷雨頻繁 大巨蛋開放Gate6入口

近日雷陣雨頻繁，在台北大巨蛋看球雖然不用淋雨，但離捷運站最近外野Gate6出入口不開放，導致民眾要出捷運站走平面道路進入...

汐東線徵收內湖土地 居民盼合理價

捷運汐東線橫跨新北4.75公里及台北0.81公里，因路線行經北市內湖區蘆洲里，居民盼用合理價格徵收土地，否則就是「搶劫老...

影／台北大巨蛋開放Gate6出入口 看棒球進場免淋雨、進場速度快10分鐘

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋動線不佳，離捷運站最近外野Gate 6出入口不開放，若下雨時候還是得冒風雨走...

體貼大巨蛋排隊球迷不淋雨 蔣萬安：大巨蛋Gate6開放

在台北大巨蛋看球不用淋雨，但有民眾反映大巨蛋排隊動線，入口處排滿大量球迷，希望可以不要淋雨。台北市長蔣萬安下午出席「羽您...

新北農業局長李玟傳異動 侯友宜：盼為國家、新北做事

新北市小內閣傳出異動，根據媒體報導，農業局長李玟將轉任外交部，侯友宜今天受訪時表示，期許每個人不管在什麼職位，都能為國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。