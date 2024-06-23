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汐東線徵收內湖土地 居民盼合理價

聯合報／ 記者張曼蘋楊正海／連線報導
捷運汐東線要徑工程拓寬汐止區吉林街與福德三路，目前土地取得達9成。圖／新北捷運局提供
捷運汐東線要徑工程拓寬汐止區吉林街與福德三路，目前土地取得達9成。圖／新北捷運局提供

捷運汐東線橫跨新北4.75公里及台北0.81公里，因路線行經北市內湖區蘆洲里，居民盼用合理價格徵收土地，否則就是「搶劫老百姓財產」。雙北市府允諾，價格將依徵收該年市價，會多找幾家估價公司計算；另目前正依民眾意見辦理都市計畫書圖修正作業，預計7月由北市都發局轉內政部審議。

新北捷運局去年1月辦都市計畫變更公展說明會，北市內湖區居民主要希望捷運行經的橋下道路，能比照新北市段吉林街拓寬，雙北市府討論獲共識後，擴大變更範圍以併同拓寬橋下道路，今年1月獲內政部都委會審議通過，因審議變更範圍擴大，為確保地主權益，新北捷運局今年5月21日辦第2次公展說明會。

會中民眾表示，一定要按照土地徵收條例上面規定的市價來徵收；也有人說，請市府看看中央法規規定，若要照新法規用15%徵收他的土地，就是在搶劫老百姓財產，建議找3家估價公司辦理。

蘆洲里長陳明霖昨表示，上次新北辦的公展，里民意見大都獲採納，若有其他需求，他也會協助地方爭取。

另外，有里民表示，目前台北場的公展現正進行中，要求徵收的範圍增加，因為以前是只徵收基墩，但捷運通過下方的土地也不能使用，應一併徵收，也獲市府同意。

雙北市府也允諾，徵收價格將依徵收該年度市價委託估價師計算，且會多找幾家估價公司；至於工程部分預定9月12日開標，目前正依民眾意見辦理都市計畫書圖修正作業，預計7月修正完轉內政部審議。

新北段部分，新北捷運局表示，吉林街及福德三路道路拓寬要徑工程，地主已同意比例超過9成，用地皆已交付廠商施作。

新北捷運 都市計畫

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